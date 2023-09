VN-rapport: ‘Wereld ligt niet op koers om klimaatdoelen van Parijs te halen’

‘De wereld ligt niet op schema om de langetermijndoelen van het akkoord van Parijs te halen.’ Zo besluiten onderzoekers in een rapport dat vrijdag door de Verenigde Naties is gepubliceerd, een drietal maanden voor de COP28-klimaattop in Dubai.

Het is voor het eerst sinds het akkoord in 2015 werd gesloten, dat de VN een stand van zaken opstellen. De onderzoekers baseerden zich op alarmerende rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC). Die waarschuwing moet de basis vormen van de 28e VN-klimaattop, de grootste ooit.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, de meest ambitieuze limiet in het akkoord, zal de CO2-uitstoot vóór 2025 zijn piek moeten bereiken, klinkt het in het rapport. Bovendien moeten fossiele brandstoffen geleidelijk aan worden afgebouwd, terwijl er net meer hernieuwbare energiebronnen moeten bijkomen. Op al die punten is het rapport niet optimistisch.

Het rapport stelt onder meer dat de landen die het akkoord van Parijs onderschreven slechts 1 procent van verwachte broeikasgassen tegen 2030 zullen hebben weggewerkt.

(lees verder onder de preview)

Nu de aarde al met bijna 1,2 graden is opgewarmd, wordt de klimaatverandering steeds meer voelbaar. Deze zomer kregen verschillende landen te maken met hittegolven, droogtes, overstromingen en gigantische branden. Met elke extra tiende van een graad, worden die extreme gebeurtenissen vermenigvuldigd.

‘De mogelijkheid om de ambities te verhogen, verkleint in sneltempo’, onderstreept het rapport. Om de doelstellingen te bereiken moet de mensheid ‘de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43 procent en tegen 2035 met 60 procent verminderen ten opzichte van de niveaus van 2019’.

Op dit moment komen de leiders van de G20-landen samen in New Delhi. Bij die top is er weinig hoop op een ambitieuze vooruitgang op klimaatvlak.