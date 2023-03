VN-lidstaten bereiken historisch akkoord over bescherming van volle zee

De lidstaten van de Verenigde Naties hebben zaterdag, na jarenlang onderhandelen, eindelijk een akkoord te pakken over een internationale overeenkomst ter bescherming van de volle zee. “Het schip heeft de wal bereikt”, kondigde de voorzitter van de conferentie, Rena Lee, zaterdagavond om 21.30 uur plaatselijke tijd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York aan onder luid applaus.

Over een internationaal bindend akkoord ter bescherming van de volle zee wordt al vijftien jaar gesproken, maar de verschillende landen hadden sterk uiteenlopende standpunten en belangen. Eén van de twistpunten was bijvoorbeeld de verdeling van mogelijke winsten uit de exploitatie van genetisch hulpbronnen in zee.

Twee derde van de oceanen liggen buiten de exclusieve economische zones van landen en behoren tot de volle zee. Het zijn grotendeels gebieden die buiten de nationale rechtsmacht vallen. Hoewel een goede gezondheid van de mariene ecosystemen van cruciaal belang is, onder meer tegen de opwarming van de aarde, wordt momenteel slechts 1 procent beschermd.