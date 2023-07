Vlaamse CO2-emissie 13,8 procent lager dan in 2005

Volgens het Vlaamse klimaatplan moet de uitstoot 40 procent lager liggen in 2030.

De uitstoot van CO2 lag in 2022 in Vlaanderen 13,8 procent lager dan in 2005. Dat blijkt uit een nieuwe broeikasgasinventaris van minister van Omgeving Zuhal Demir.

Het gaat om een voorlopige inventaris. Pas in het najaar worden de cijfers definitief bevestigd. Dan is ook een uitsplitsing per sector beschikbaar. Het kabinet van Demir vermoedt dat de daling vooral in de gebouwensector zit.

Bij de inventaris van 2021, toen er nog sprake was van een daling met 9,5 procent tegenover 2005, zat de reductie bij het transport, de afvalverwerking en de gebouwen. Bij de industrie en de landbouw was er toen nog steeds een hogere uitstoot dan in 2005.

De sectoren die onder het emissiehandelssysteem vallen, zoals de grote bedrijven, tellen niet mee in de becijfering per land of per regio.

Om in 2030 tot een reductie van 40 procent te komen, zal nog een grote inspanning nodig zijn. Demir wijst er wel op dat een aantal beleidsmaatregelen pas in 2022 van kracht werden, waaronder de renovatieverplichting en de versterkte wetgeving voor bedrijven.