Spanje bekampt droogte met 2 miljard aan maatregelen

De Spaanse regering heeft donderdag groen licht geven voor een maatregelenpakket van 2,2 miljard euro om de strijd aan te gaan tegen de langer en erger wordende droogte, het watergebrek en hulp voor de landbouw. Dat kondigde minister van Milieu Teresa Ribera aan na afloop van een uitzonderlijke ministerraad, gewijd aan de droogte.

Het ministerie van Milieu alleen al zal 1,4 miljard uitgeven voor de bouw van nieuwe infrastructuur zoals ontziltingsinstallaties, het hergebruik van stadswater verdubbelen en de heffingen voor getroffen landbouwbedrijven verlagen.

Daarnaast komt er nog eens 784 miljoen euro van het ministerie van Landbouw, om de land- en tuinbouw te ondersteunen in het land dat binnen Europa een van de belangrijkste exporteurs is van fruit en groenten, en zo de last van de droogte en de stijgende kosten voor boeren te verlichten.

De maatregelen omvatten bijvoorbeeld ook een verbod op buitenwerk tijdens extreme hitte.

Het Zuid-Europese land krijgt nu al te maken met een dramatische droogte: het peil in de Spaanse stuwmeren is in de eerste week van mei teruggevallen tot 49 procent van hun capaciteit. In de zwaarst getroffen regio’s Catalonië en Andalusië is dat nog veel lager.

Mogelijk stijgende voedselprijzen en tekorten

In 2022 lag dat percentage ongeveer even laag, maar het gemiddelde van het voorbije decennium ligt op bijna 70 procent.

De uitzonderlijke droogte van de eerste maanden van dit jaar leidde ertoe dat veel boeren ervan afzagen hun voorjaarsgewassen in te zaaien, met mogelijk later dit jaar tekorten en stijgende voedselprijzen.

Eind deze maand worden in Spanje regionale verkiezingen gehouden, wat de regering op het verwijt van verkiezingsmanoeuvres komt te staan. De volgende nationale stembusgang wordt eind dit jaar verwacht.