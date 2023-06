Helemaal vanuit Canada hebben rookwolken van zware bosbranden ons land bereikt. Wat is de impact op onze gezondheid? En hoe kunnen we er ons tegen beschermen?

Weerdiensten melden dat de rookwolken van de bosbranden in Canada die al bijna twee maanden verschillende regio’s van het land teisteren, donderdag door een krachtige westenwind België zullen bereiken. Enkele weken geleden trok er ook al zo’n rookwolk uit Canada over Noord-Europa.

‘Afhankelijk van hoelang de bosbranden in Canada nog aanhouden en de windrichting is het niet ondenkbaar dat we de komende dagen of weken nog meer rookpluimen zullen zien passeren’, zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

1. Welke stoffen zitten er precies in zo’n rookwolk?

Doordat de bosbranden in het oosten van Canada de jongste dagen heviger werden, bevat de rookwolk hoge waarden aan toxische stoffen, ook nadat de wolk de Atlantische Oceaan is overgestoken.

‘Het gaat voornamelijk om fijnstofdeeltjes die allerlei chemische componenten met zich meedragen, zoals roet, het gas koolmonoxide (CO) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)’, legt Fierens uit. Als deze toxische componenten lang in de atmosfeer blijven, kunnen er door inwerking van UV-licht allerlei reacties plaatsvinden, net zoals er in de zomer door ingewikkelde fotochemische reacties ozon ontstaat.’

2. Is er op dit moment een gevaar voor de volksgezondheid in België?

In verschillende Canadese en Noord-Amerikaanse steden is de luchtkwaliteit aanzienlijk verslechterd. Momenteel is Montreal de meest vervuilde stad ter wereld. Hoe zit het bij ons?

Fierens maakt zich weinig zorgen. ‘Alles hangt af van de hoogte waarop de rookwolken zich bevinden. Die zitten vrij hoog in de atmosfeer. Zolang dat zo blijft en de stofdeeltjes niet in de onderste luchtlagen terechtkomen, is er weinig of geen kritieke impact op de luchtkwaliteit aan de grondoppervlakte.’

IRCEL blijft de luchtkwaliteit dagelijks monitoren en waarschuwt wanneer de informatiedrempel voor fijnstof wordt overschreden in een regio of in het hele land. Dat gebeurt in België bij 50 microgram per kubieke meter.

De rookpluimen op woensdag 28 juni op beelden van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service © Copernicus Atmosphere Monitoring Service

3. Welk gezondheidsimpact hebben bosbranden in Europa?

Mochten er zich deze zomer grote bosbranden voordoen in Frankrijk en Spanje, dan bestaat de kans dat ook die giftige rook ons land of het vakantieadres van heel wat Belgen bereikt. De gezondheidsimpact daarvan is dan acuter. Inwoners van omliggende Canadese steden klagen bijvoorbeeld over geprikkelde ogen, neus en keel. ‘Vergelijk het met de rook die je in je gezicht krijgt bij een kampvuur. Je ogen en keel kunnen dan geïrriteerd raken door de chemische componenten in het fijnstof’, zegt Fierens.

Als dit een eenmalige gebeurtenis is, zal het lichaam van een gezonde persoon die giftige stoffen wegwerken en zullen ze geen schade berokkenen op lange termijn. Maar een acute blootstelling aan fijnstofdeeltjes is wel bijzonder schadelijk voor iemand met gezondheidsproblemen. Het vermindert de longfunctie bij mensen met chronisch obstructief longlijden en leidt tot zwaardere astmaklachten. Ook hartlijders komen in de gevarenzone.

Bij langdurige blootstelling aan fijnstof kunnen de luchtwegen gevoeliger worden voor infecties. Zo wijst onderzoek in de Verenigde Staten uit dat er een stijging is van het aantal griepgevallen na een zwaar bosbrandenseizoen. Ook in ontwikkelingslanden ligt het aantal luchtweginfecties hoger bij mensen die thuis op een open vuur koken. Daarnaast bestuderen onderzoekers nog het effect van rooklucht op de hersenen en zenuwstelsel.

‘Alles hangt af van de ernst en de duur van de brand’, benadrukt Fierens. ‘Bosbranden in Europa zijn bijlange niet vergelijkbaar met die op het Amerikaanse continent. Het gebied dat nu in Canada in rook is opgegaan, is zo groot als Oostenrijk. Dat zijn gigantische oppervlakten. Dat neemt niet weg dat een kleinere bosbrand dicht bij huis impact kan hebben op onze luchtkwaliteit, maar tot nog toe was dat bij de vele bosbranden van de afgelopen jaren in Zuid-Europa niet het geval.’

4. Kunnen mondmaskers helpen?

Veel Canadezen en Amerikanen hebben de mondmaskers opnieuw vanonder het stof gehaald. Stoppen we die uit voorzorg ook opnieuw in onze koffers als we deze zomer naar Zuid-Europa trekken?

Fierens: ‘Wanneer je geconfronteerd wordt met rook van een bosbrand in je vakantieland, moet je in de eerste plaats veiliger oorden opzoeken. Daarnaast zullen chirurgische maskers weinig zoden aan de dijk brengen. FFP2-mondmaskers kunnen wel wat helpen tegen grotere stofdeeltjes, maar de allerkleinste fijnstofdeeltjes vliegen daar los door.’

5. Welke andere gevolgen heeft de rookwolk?

De fijnstofdeeltjes in de rook vertalen zich in wazige luchten en mooie rood-oranje zonsondergangen en –opgangen. Het vele stof zorgt immers voor extra verstrooiing van blauw licht en een betere doorlating van rood en oranje licht waardoor een laagstaande zon warmere gloedkleuren vertoont.