Sinds de energiecrisis uitbrak, zetten we massaal onze thermostaat een graadje lager. Maar je kunt nog meer besparen op verwarming. Zelfs tot 30 procent.

Knack vroeg wetenschappers naar hun ideeën om de planeet groener, blauwer, rustiger en energievriendelijker te maken. Concrete tips die ook nog eens lief zijn voor onze portemonnee.

Vandaag: Luc Eeckhout, professor architectuur (KU Leuven)

Wat is jouw voorstel om de planeet te redden dat we met z’n allen kunnen toepassen?

Eeckhout: Sinds de energiecrisis uitbrak, zetten we massaal onze thermostaat een graadje lager dan we gewend zijn. Zo is voor velen 19 graden de nieuwe norm.

Maar in plaats van centraal te verwarmen in je woning, is er nog een betere maatregel om te besparen op de verwarming: verwarm enkel de ruimte die je gebruikt. Net zoals je de lichten aan en uitdoet in elke kamer die je binnenkomt of verlaat, zet je de verwarming per lokaal aan of uit.

Dat het in bepaalde kamers kouder is, hoeft op zich geen probleem te zijn met betrekking tot schimmelvorming als je het vochtgehalte maar binnen de perken houdt. Zet daarom de deuren van de niet-verwarmde kamers open. Zo kunnen die kamers minimaal ventileren via de gang.

Hoe werkt het?

Eeckhout: Simpel. Elke radiator heeft een kraan die je aan of uit kunt zetten. Er bestaan ook kranen met een klok, weekprogramma en temperatuur. Zo gaat ’s morgens de verwarming aan in de badkamer en daarna weer uit. Ook voor de kinderkamers weet je ongeveer wanneer de kinderen thuis zijn. Andere kamers kun je manueel bedienen.

De temperatuur hoeft ook niet volledig uit. Je kunt 16 graden als basis instellen waardoor het snel opwarmt als de kamer wel gebruikt wordt.

Waarom kan dit voorstel de wereld redden?

Eeckhout: Je woning overal verwarmen? Daar heeft niemand iets aan. Verwarmen wat je echt gebruikt, dat zou de norm moeten zijn. Na de toepassing van mijn eigen maatregel in ons rijhuis en het herinstellen van klokjes, thermostaten en thermostaatkranen, noteerde ik over de maanden oktober, november, december en januari een opmerkelijke daling in verbruik van 30% tegenover vorig jaar . Zoveel had ik zelf nooit verwacht, ook al is het deze winter warmer dan vorig jaar. Conclusie: verwarm, verlicht en ventileer de ruimten die je echt gebruikt.

Luc Eeckhout is architect en gastprofessor aan de KU Leuven.

Lees alle voorstellen in ons dossier ‘Red de planeet en je portemonnee’