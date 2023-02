Wat kun je doen om de planeet groener, blauwer, rustiger en energievriendelijker te maken? En kun je er tegelijk zelf ook geld mee besparen? We vroegen het aan Vlaamse wetenschappers.

Knack vroeg wetenschappers naar hun ideeën om de planeet groener, blauwer, rustiger en energievriendelijker te maken. Concrete tips die ook nog eens lief zijn voor onze portemonnee.

Deze week: Lieven Bekaert (VUB)

Wat is jouw voorstel om de planeet te redden dat we met z’n allen kunnen toepassen?

Bekaert: Verlaag je ecologische voetafdruk door goed zorg te dragen voor je gsm of computerbatterij. Dit doe je door je batterij niet te veel te ontladen (< 30%) en ook niet te veel op te laden (>90%). Zorg dat je ook regelmatig je toegankelijk bereik (30 tot 90%) volledig gebruikt.

We merken vaak dat mensen niet goed op de hoogte zijn van hoe ze zorg moeten dragen voor hun gsm of computerbatterij. Dit heeft meerdere consequenties voor zowel onze portemonnee alsook het milieu en de wereld.

Hoe werkt het?

Bekaert: Je zal wellicht al gemerkt hebben dat de batterij van je gsm of computer na een tijdje in gebruik zich raar gedraagt. Het kan dat je bijvoorbeeld je ineens van 40 naar 20% gaat in een fractie van de tijd dat je van 80 naar 60% zou gaan.

Je kunt de levensduur van de batterij verlengen door de batterij niet te veel, en ook niet te weinig, te ontladen alvorens je ze opnieuw oplaadt.

Als je de batterij te veel ontlaadt (tot minder dan 30% bijvoorbeeld) is dit ongezond voor de batterij aangezien je de ene kant van de batterij bijna volledig leegt waardoor het ondersteunende materiaal bij wijze van spreken gedeeltelijk instort. Bij het heropladen kunnen bepaalde delen van de batterij daardoor niet meer gebruikt worden.

Eveneens, als je een batterij te veel oplaadt (boven de 90% bijvoorbeeld) is dit ook ongezond aangezien het ondersteunend materiaal te veel wordt opgevuld en daardoor ook beschadigd raakt. Hierdoor kunnen bepaalde delen van de batterij niet meer gebruikt worden.

Laad je batterij niet steeds op wanneer deze nog op 50 of 60% staat.

Het is ook belangrijk om het bereik tussen 30 tot 90% regelmatig volledig te gebruiken. Laad bijvoorbeeld je gsm pas op wanneer je 30% bereikt, en niet steeds wanneer deze nog op 50 of 60% staat. Als je dit niet doet, zal een gedeelte van de batterij nooit gebruikt/ververst worden waardoor deze ook niet meer betrouwbaar kan gebruikt worden.

Waarom kan dit voorstel de wereld redden?

Bekaert: Zorg dragen voor het milieu (en de factuur) is niet enkel het huidig energieverbruik aanpakken, maar ook het toekomstige verbruik. Goed zorg dragen voor je gsm of computerbatterij heeft hier een hele grote invloed op. Mensen kopen meestal een nieuwe gsm wanneer ze merken dat de batterij onbetrouwbaar wordt.

Door te zorgen dat de batterij regelmatig ververst wordt, en niet te veel leeggemaakt of opgevuld wordt, kun je de levensduur en betrouwbaarheid van een batterij verlengen. Het zorgt ook voor minder energieverspilling nu en in de toekomst, en vermindert de belasting op het elektriciteitsnet.

Lieven Bekaert is ben een doctoraatsstudent aan de Eenheid Algemene Chemie (ALGC) van de VUB. Zijn onderzoek is toegespitst op het verbeteren van de stabiliteit, levensduur en performantie van oplaadbare lithium- en natriumbatterijen.