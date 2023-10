Paus roept in encycliek op tot klimaatactie: ‘De wereld brokkelt af’

In een nieuwe encycliek, een update van Laudato Si’ uit 2015, roept paus Franciscus woensdag opnieuw op tot meer milieubescherming. Een belangrijke taak voor die bescherming ligt bij de politiek en de economie.

In Laudate Deum (Loof God), de nieuwe encycliek, benoemt de paus de opwarming van de aarde als een van de grootste uitdagingen voor de samenleving.

‘Naarmate de tijd verstrijkt, besef ik dat we onvoldoende reageren, terwijl de wereld afbrokkelt en misschien voor een diepe crisis staat’, aldus Franciscus. ‘De situatie wordt steeds dringender en de zorg om het gemeenschappelijke huis steeds groter. De mensen, en vooral de politici, moeten zich bezinnen. Laten we er eindelijk mee ophouden deze kwestie voor te stellen als iets louter ecologisch, “groen”, romantisch, wat door economische belangen vaak in het belachelijke getrokken wordt.’

De internationale beleidsmakers moeten werk maken van een nieuw multilateralisme. De opwarming van de aarde treft iedereen, en dus moet er over de hele planeet samengewerkt worden, los van veranderende politieke omstandigheden of de belangen van enkelen. De menselijke macht moet worden heroverwogen. De mens moet erkennen dat ‘onze macht en de vooruitgang die we teweegbrengen zich tegen onszelf richten’. Iedereen moet dan ook aan de slag gaan. Voor de paus is het engagement van klimaatactivisten daarbij positief. Zogenaamde radicale groeperingen vervullen daarin ook een functie. ‘Daarmee vullen ze een leemte in de samenleving, die een gezonde “druk” nodig heeft’, aldus nog Franciscus.

Bisschoppensynode met vrouwenstemrecht

De publicatie van de nieuwe encycliek valt samen met de opening van de bisschoppensynode, de eerste in vier jaar. In aanloop zei Franciscus dat hij de kerk voor iedereen wil openen. Dat is niet per se naar de zin van de oerconservatieven, die met de paus van mening verschillen over hoe met LGBTQI+ en gescheiden mensen in de kerk moet worden omgegaan. Tijdens de vier weken durende synode zullen de 365 aanwezigen die thema’s aansnijden. Aan de synode nemen vooral bisschoppen, maar ook andere geestelijken en leken mee. Vrouwen maken al langer deel uit van die lekenvertegenwoordiging, maar voor het eerst zullen ook 54 vrouwen mogen meestemmen. In totaal zijn er 365 stemgerechtigde deelnemers. De conservatieve strekkingen zijn het daarmee niet eens, omdat enkel bisschoppen voor hen mogen stemmen. Echte beslissingen worden nog niet verwacht: over een jaar staat het tweede deel gepland. Al bij de start temperde Franciscus de verwachtingen, vooral in de westerse landen, van deze synode.