Orkaan Ian: officiële balans klimt tot 62 doden

De dodentol van orkaan Ian in de Verenigde Staten blijft oplopen. Zeker 62 mensen kwamen om in de zuidoostelijke staten Florida en South Carolina, zo bleek zondag uit de nieuwe officiële aantallen van de lokale autoriteiten.

Volgens de medische autoriteiten in Florida zijn 58 overlijdens in de staat te wijten aan orkaan Ian. De gouverneur van North Carolina, Roy Cooper, meldde vier bevestigde sterfgevallen in zijn staat. Amerikaanse media meldden echter al hogere dodentallen. Zo heeft zender CNN het over 76 doden in Florida, terwijl NBC alles samen zelfs 83 overlijdens in verband met Ian telde in die staat. In South Carolina meldden beide media net zoals de autoriteiten vier doden.

Ian ging woensdag als een orkaan van categorie vier (van vijf) met windsnelheden tot 240 kilometer per uur aan land in Florida. Daar liet de cycloon een spoor van vernielingen en overstromingen achter. Nadat Ian eerst weer over zee was getrokken, bereikte hij vrijdag South Carolina als een orkaan van de laagste categorie met windsnelheden tot 140 kilometer per uur. Daarna zwakte Ian af en zette de storm zijn koers verder over North Carolina en Virginia.