‘Opwarming klimaat zet zich wellicht door tot 2060’

Het afgelopen jaar was wereldwijd het vijfde of zesde warmste jaar ooit gemeten. Dat bleek vrijdag tijdens de presentatie van het jaarlijkse ‘Staat van het klimaat’-rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Daarnaast werd in 2022 een recordniveau van broeikasgassen in de atmosfeer opgetekend, net als een recordopwarming van de oceanen. Dat zal niet snel veranderen, voorspelt het rapport.

‘De negatieve trend zal zich waarschijnlijk doorzetten tot in de jaren 2060, los van het succes in het beperken van de opwarming van het klimaat’, stelde Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO.

De afgelopen acht jaren waren de warmste ooit, met in 2022 een temperatuur die 1,15 graden Celsius boven het gemiddelde van de jaren 1850-1900 lag. De gletsjers in Europa smolten sneller dan ooit, net als het zee-ijs in Antarctica, terwijl de zeespiegel op een recordhoogte kwam te liggen. ‘Alle indicatoren staan op negatief’, stelde Taalas onomwonden.

Het weerfenomeen El Niño/La Niña had de afgelopen drie jaar een afkoelend effect. Maar volgens Taalas is El Niño op weg naar een ‘neutrale fase’ die eind dit jaar zou worden bereikt. ‘Afhankelijk van hoe lang El Niño aanhoudt, zit de kans erin dat volgend jaar het temperatuurrecord opnieuw sneuvelt’, vervolgde Taalas. ‘Uit eerdere schattingen blijkt dat bij een volgende El Niño de kans 50 procent bedraagt dat de temperatuur op jaarbasis tijdelijk boven 1,5 graden Celsius stijgt, de ondergrens vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.’

El Niño is verantwoordelijk voor een periodieke opwarming van het oceaanwater, waardoor de aarde opwarmt. La Niña doet fysisch gezien het tegenovergestelde. Het brengt tijdelijk verkoeling in het Zuidzee- en Atlantische gebied. Deze afkoeling is vervolgens weer gekoppeld aan veranderingen in de tropische atmosferische circulatie, zoals wind, druk en regenval.