Nog voor geboorte hebben baby’s al roet in longen en hersenen

In vitale organen van ongeboren baby’s zijn al sporen van luchtvervuiling terug te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Hasselt en de Universiteit van Aberdeen.

“Eerder onderzoek van ons team toonde aan dat in alle trimesters van de zwangerschap roetdeeltjes in de placenta terug te vinden zijn. Nu zien we dat die roetdeeltjes daar niet blijven, maar ook echt in de organen van de foetus terechtkomen”, zegt prof. dr. Tim Nawrot (UHasselt).

Het is voor het eerst dat een team van wetenschappers roetdeeltjes kan detecteren in de organen van foetussen. “Sinds onze eerdere ontdekking dat blootstelling aan luchtvervuiling bij zwangere vrouwen ervoor kan zorgen dat minuscule roetdeeltjes in de placenta terechtkomen, wilden we nagaan welke impact die roetvervuiling precies kan hebben op de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder”, zegt prof. Tim Nawrot. “We zien nu voor het eerst dat roetdeeltjes een weg vinden tot in de organen van de foetus, waaronder de lever, de longen en zelfs de hersenen. En dat terwijl deze organen bij de ongeboren baby nog in volle ontwikkeling zijn.”

Vooral het feit dat de roetdeeltjes in de nog volop ontwikkelende hersenen terechtkomen, is onrustwekkend, stelt prof. dr. Paul Fowler van de Universiteit van Aberdeen, die meewerkte aan het onderzoek. “Dat betekent dat de nanopartikels via de hersenen in contact komen met het volledig netwerk van cellen en organen in het lichaam van de foetus en hierop kunnen inwerken.” Blootstelling aan luchtvervuiling tijdens de zwangerschap en kindertijd werd eerder al gelinkt aan een verhoogde kans op een doodgeboren kind, vroeggeboorte, lager geboortegewicht of verstoorde hersenontwikkeling, met mogelijke gevolgen op latere leeftijd.

Het onderzoek is gepubliceerd in The Lancet Planetary Health. Het kwam tot stand met financiële steun van Kom op tegen Kanker (KoTK) en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).