Miljoen huishoudens zonder stroom in Florida

De orkaan Ian, die door de autoriteiten als “extreem gevaarlijk” wordt beschouwd, heeft woensdag meer dan een miljoen huizen in Florida zonder stroom gezet. Dat staat op de gespecialiseerde website PowerOutage, die stroomstoringen bijhoudt.

Ian is woensdag aan land gegaan in de zuidoostelijke Amerikaanse staat Florida. Het oog van het natuurgeweld kwam omstreeks 21.05 uur Belgische tijd aan land aan de zuidwestelijke kuist van Florida nabij Cayo Costa. Het National Hurricane Center in Miami waarschuwde voor het buitengewoon grote gevaar van Ian, die is ingedeeld in de op een na zwaarste categorie 4. De aanhoudende wind behaalde een maximum van ongeveer 240 kilometer per uur. Dat maakt deze wervelstorm tot een van de krachtigste die de VS in tijden heeft geteisterd. “Over deze zullen we nog jaren napraten”, zei Ken Graham, de directeur van Amerikaanse weerdienst (NWS).

De autoriteiten hadden 2,5 miljoen mensen aangeraden te vertrekken. Op tal van plekken kwamen straten blank te staan en werden auto’s meegesleurd door het vele water. Meer dan een miljoen woningen en bedrijfsgebouwen zitten zonder stroom. De verwachting is dat Ian boven land langzaam maar zeker afzwakt, maar tot zeker donderdag moet rekening worden gehouden met ernstige overlast. Eerder deze week trok orkaan over het westelijk deel van Cuba en richtte daar flinke schade aan. Twee mensen kwamen om doordat hun huis instortte. Op het hele eiland met 11 miljoen inwoners viel de elektriciteit uit.

20 vermisten

De orkaan Ian heeft op weg naar Florida een boot met Cubaanse migranten tot zinken gebracht. Volgens de Amerikaanse grenspolitie zijn 20 opvarenden vermist.

Dat waren er eerst 23, maar de kustwacht heeft nog 3 drenkelingen kunnen redden. Ze waren uitgeput en vertoonden uitdrogingsverschijnselen. De zoektocht naar slachtoffers gaat met behulp van helikopters onverminderd door. De lokale nieuwssite Local10.com meldde dat het vaartuig woensdagochtend bij de Florida Keys in de woeste golven verdween.

Vier personen slaagden erin zwemmend Stock Island te bereiken, vlak bij Key West. Ze zijn voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht, net als personen die later ruim 3 kilometer uit de kust van Boca Chica werden opgepikt. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen al jaren voor de gevaren van de oversteek, ook als er geen orkaan in de buurt is en het weer prima lijkt.