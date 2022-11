Luchtvervuiling kostte in 2020 aan minstens 238.000 mensen het leven in EU

In de Europese Unie zijn in 2020 ongeveer 238.000 mensen voortijdig gestorven door blootstelling aan fijne deeltjes in de lucht om hen heen. Dat blijkt donderdag uit een rapport dat het milieuagentschap van de EU heeft gepubliceerd.

Het gaat om een lichte stijging in vergelijking mett 2019, toen fijn stof, dat diep in de longen doordringt, de vroegtijdige dood van ongeveer 231.000 mensen veroorzaakte. Vooral wie in de stad woont, loopt gevaar. Bijna alle stadsbewoners (96 procent) worden blootgesteld aan waarden die boven de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van vijf microgram per kubieke meter liggen.

Hoewel de luchtkwaliteit in de EU-landen de laatste jaren is verbeterd en het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van vervuiling afneemt, vormt dit nog steeds het grootste gevaar voor de milieugerelateerde volksgezondheid, luidt het.