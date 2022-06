Leuvens Solar Team verbreekt wereldrecord in Belgische zonnewagen

Het Agoria Solar Team heeft zondag in Lommel met 1.051 kilometer het wereldrecord ‘meeste aantal kilometers gereden met een zonnewagen in 12 uur tijd’ verbroken. Het vorige wereldrecord stond op 924 kilometer, op naam van het Nederlandse Solar Team uit Delft. Met nog anderhalf uur te gaan, wist het Leuvense studententeam het vorige record al te breken, om uiteindelijk het wereldrecord een pak scherper te stellen.

De poging van het studententeam van de KU Leuven ging zondagochtend om 7.31 uur van start op de afgesloten testbaan van Ford in Lommel. Tot 19.30 uur hadden de ingenieursstudenten de tijd om zo veel mogelijk kilometers af te leggen met hun zonnewagen, enkel gebruikmakend van zonne-energie. Het is de eerste keer dat het studententeam een gooi deed naar het wereldrecord.

Na 305 kilometer lagen de Leuvense studenten op schema volgens hun strategie, maar er kwamen wel meer wolken opzetten. Met nog 5 uur en 45 minuten te gaan, had de zonnewagen al 549 kilometer gereden. Na 700 kilometer volgde dan nog een lekke band, die door een mobiele pit crew werd hersteld, waarna het team besloot licht te versnellen naar 95 km/uur. Anderhalf uur voor het einde was het nieuwe wereldrecord een feit. Na 12 uur had de zonnewagen liefst 1.051 kilometer afgelegd, ruim beter dan het vorige record.

‘We hebben 127 kilometer meer gereden dan het vorige record dat in 2020 werd gevestigd. Daar zijn we uiteraard enorm trots op’, reageert de 21-jarige Tine Wildiers, de strateeg van het Solar Team.

Met dezelfde wagen, de BluePoint Atlas, namen de Leuvense studenten in oktober 2021 nog deel aan een wedstrijd van 2.500 kilometer doorheen Marokko. Het studententeam eindigde toen als tweede. Ze kozen er nadien voor om verder te werken aan de bestaande wagen, in plaats van een volledig nieuwe te ontwerpen. Naast de innovaties die zijn toegevoegd, is er ook verder ingezet op de betrouwbaarheid van de wagen.

De verbeteringen aan de zonnewagen hebben, samen met het weer zondag, hun vruchten afgeworpen. Op de ene platte band na, heeft de wagen geen technische problemen ondervonden. De zonnewagen is dan ook volledig klaar voor de volgende internationale raceuitdaging, de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika, aldus het Leuvense studententeam.

‘De zonnewagen heeft het super goed gedaan. We hebben op voorhand alles uitvoerig getest en we zijn er zeker van dat de wagen betrouwbaar is voor de volgende race’, vertelt de 23-jarige Zander Radelet, de aerodynamisch ingenieur van het Solar Team.

De Sasol Solar Challenge vindt plaats van 9 tot 16 september in Zuid-Afrika. Studententeams van over de hele wereld worden uitgedaagd om op 8 dagen tijd zoveel mogelijk afstand af te leggen op zonne-energie. Het is voor het Belgische Solar Team de eerste keer dat ze deelnemen aan de internationale wedstrijd. Het is ook de langste wedstrijd waaraan het Belgische team zal deelnemen tot nu toe.