Land voor Europese biobrandstoffen kan 120 miljoen mensen voeden

De EU gebruikt een oppervlakte aan landbouwgrond ter grootte van Ierland voor de productie van biobrandstoffen. Het areaal zou 120 miljoen mensen kunnen voeden, zeggen milieuorganisaties. ‘Een schandalige verspilling’.

De cijfers zijn afkomstig van het Duitse Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU). Ze tonen aan dat voor de teelt van gewassen voor Europese biobrandstoffen 9,6 miljoen hectare land nodig is – een gebied groter dan Ierland.

Mocht dat areaal gebruikt worden voor voedsel, zouden er minstens 120 miljoen mensen van kunnen eten – een kwart van de Europeanen.

‘Het Europese beleid rond biobrandstoffen is een catastrofe voor de honderden miljoenen mensen die moeite hebben om hun volgende maaltijd te vinden’, zegt Julie Bos van Oxfam. ‘Het verspilt niet alleen grote hoeveelheden land voor autobrandstof, het duwt ook de voedselprijzen verder de hoogte in. Europese landen moeten voor eens en altijd stoppen met de verbranding van voedsel voor brandstof.’

Obstakel

De Europese focus op biobrandstoffen moest vooral het klimaat ten goede komen, maar slaat de bal volledig mis, zeggen Oxfam en milieukoepel Transport & Environment (T&E). Ze spreken zelfs onomwonden van ‘een obstakel voor echte klimaatoplossingen.’

Dezelfde oppervlakte laten verwilderen tot natuurgebied zou immers 65 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer opslaan – bijna tweemaal de klimaatwinst van de geteelde biobrandstoffen tegenover fossiele brandstoffen. En zo’n aanpak zou ook nog eens enorme bijkomende voordelen hebben voor de biodiversiteit.

‘Biobrandstoffen zijn een mislukt experiment’, zegt Maik Marahrens van T&E. ‘Het is bijna crimineel om ze te blijven verbranden terwijl de wereld kampt met een groeiende voedselcrisis. Landen als België en Duitsland praten over limieten voor biobrandstoffen uit voedingsgewassen, en de rest van Europa moet volgen.’

Domste idee ooit

Een deel van de landbouwgrond gebruiken voor zonnepanelen zou bijvoorbeeld al veel efficiënter zijn, zegt T&E. Er is immers veertig keer meer land nodig om een auto op biobrandstoffen te laten rijden dan op elektriciteit uit zonne-energie. Een fractie van de oppervlakte zou dus volstaan.

‘Momenteel souperen we enorme oppervlakten aan land op, simpelweg om ze te verbranden in onze auto’s’, zegt Marahrens. ‘Het is een schandalige verspilling. Biobrandstoffen uit voedselgewassen zijn waarschijnlijk het domste idee dat ooit gepromoot is in naam van het klimaat.’