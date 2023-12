Klimaattop opent met ‘historische beslissing’: akkoord over schadefonds

De COP28-klimaattop opent al meteen met een doorbraak: de goedkeuring van een langverwacht fonds voor verlies en schade. Milieu- en ontwikkelingsorganisaties juichen de ‘historische beslissing’ toe.

Op de eerste dag van de top in Dubai werd een blauwdruk voor het nieuwe ‘Verlies- & Schadefonds’ aangenomen. Het langverwachte fonds zal financiële middelen kunnen uitkeren aan landen die worden geteisterd door gevolgen van de klimaatcrisis.

‘Het nieuws geeft deze VN-klimaatconferentie een vliegende start’, zei VN-klimaatchef Simon Stiell tijdens de aankondiging. ‘Alle regeringen en onderhandelaars moeten dit momentum gebruiken om hier in Dubai tot ambitieuze resultaten te komen.’

Klimaatrechtvaardigheid

Met de formele bekrachtiging kiezen ruim 196 landen voor meer klimaatrechtvaardigheid, zegt organisatie 11.11.11. ‘De grootste gevolgen treffen vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn’, zegt 11.11.11-klimaatexpert Kiki Berkers vanuit Dubai. ‘De oprichting van het fonds waarbij rijke, vervuilende landen bijdragen, kan dan ook een historische beslissing zijn.’

Ook het Wereldnatuurfonds (WWF) juicht het akkoord toe. ‘Dit is een cruciale en positieve stap in de juiste richting’, zegt Sandeep Chamling Rai van WWF International. ‘De belangrijkste zorg is nu dat deze fondsen snel de kwetsbare gemeenschappen bereiken die al worstelen met verlies en schade.’

De eerste financiële beloftes zijn al gedaan door onder meer de Verenigde Arabische Emiraten en Duitsland, voor elk 100 miljoen dollar. Ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben al te kennen gegeven een bijdrage te zullen doen.

Wereldbank

Dat het fonds onder de vleugels van de Wereldbank komt, doet wel wenkbrauwen fronsen. ‘De instelling staat gekend om haar logge en weinig transparante werking’, zegt 11.11.11. Ook het veelvuldig gebruik van leningen en de ondemocratische werking wordt door experts aangehaald.

‘Kwetsbare gemeenschappen moeten makkelijk en direct toegang hebben tot het fonds wanneer ze hebben en houden verliezen na extreme weersomstandigheden of andere klimaatrampen’ aldus Berkers.