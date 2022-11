Klimaattop Egypte: de crisis van de planeet in beeld

Het jaar is nog niet voorbij, maar toch blies het opwarmende klimaat ons in 2022 al behoorlijk van onze sokkel. Een beeldoverzicht van een aarde in crisis aan de vooravond van de klimaattop in Egypte.

2022 kent opvallend veel klimaatrampen, vooral in het noordelijke halfrond met onder meer historisch warme temperaturen in Europa. Toch is de dodelijkste crisis die we sinds jaren kennen, ondergesneeuwd door de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Tot 18 november zitten wereldleiders bij elkaar op de klimaattop in Egypte. Komen er deze keer wél doortastende maatregelen, nu het klimaatalarm letterlijk aan onze voordeur staat?

© getty De zomer van 2022 is de warmste in 500 jaar. Een recordgebied van meer dan 771.000 hectare natuur in Europa is verwoest door natuurbranden. Nieuw is dat de branden zich niet meer beperken tot de landen rond de Middellandse Zee, zoals hier in Tsjechië © getty 9 Europese landen breken records voor aantal hectare verwoest natuurgebied door branden: Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Roemenië, Slovakije, Slovenië en Spanje. Spanje verliest de grootste hoeveelheid natuur aan bosbranden: 299.635 hectare. Een record. Het land kent de ergste bosbranden sinds de registraties begonnen in 2008. Frankrijk kent de ergste droogte in de geschiedenis van het land. 36.000 mensen ten zuiden van Bordeaux worden geëvacueerd vanwege bosbranden. Het Verenigd Koninkrijk verbrijzelt het record voor de hoogste temperatuur ooit. Het wordt er in juli meer dan 40 graden. © getty Portugal kent de heetste maand juli in 100 jaar. Bosbranden verwoesten een oppervlakte gelijk aan 1,13 procent van het totale grondgebied. © getty Op de hoogste berg van de Dolomieten, de Marmolada, komen op 3 juli door een recordtemperatuur en te weinig sneeuw 11 mensen om het leven na een gletsjerbreuk. Italië maakt de ergste droogte mee sinds 2003. © getty Nabij het Duitse Koblenz is een stuk van de Rijn gedurende enkele dagen voor de meeste schepen onbevaarbaar door de droogte. © getty Groenland maakt de warmste september mee sinds het begin van de waarnemingen in 1979. Op sommige plekken ligt de temperatuur maar liefst 8 graden boven het maandgemiddelde. De opwarming van de noordpool gaat twee tot drie keer sneller dan in de rest van de wereld. © Isopix De aanhoudende droogte legt meer dan twintig Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog bloot in de Donau in de stad Prahovo in Servië. © getty De extreme droogte onthult de 7.000 jaar oude hunebedden van Guadalperal (het Spaanse Stonehenge) op de bodem van een stuwmeer in de Spaanse provincie Cáceresà. © getty Een hittegolf in India en Pakistan met temperaturen van bijna 50 graden bereikt de grens van wat een menselijk lichaam aankan. © getty Overstromingen en aardverschuivingen in de Braziliaanse staat Pernambuco kosten in mei het leven aan minstens 106 mensen. © getty Het grootste stuwmeer van de VS, Lake Mead in Las Vegas, kent zijn laagste waterpeil ooit. Op 18 juli 2022 is het meer voor slechts 27 procent gevuld. © getty Meer dan 250 mensen komen in april om bij modderstromen in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal. © getty 2022 gaat als natste jaar ooit de boeken in in delen van Australië. Sydney ervaart de natste juli ooit. Tienduizenden mensen moeten vluchten voor wateroverlast. © getty Pakistan wordt na acht weken non-stop regen geteisterd door de ergste overstromingen in de geschiedenis van het land. Een derde van het land staat onder water met een impact op 33 miljoen mensen. Aantal doden: minstens 1.400. © getty Oost-Afrika kent de ergste droogte in bijna een halve eeuw. In Ethiopië is liefst 85 procent van de akkerbouwgrond aangetast. In Kenia, Somalië en Ethiopië samen zijn bijna tien miljoen stuks vee overleden. © getty Een veel natter regenseizoen dan normaal veroorzaakt in Nigeria de ergste overstromingen in tien jaar. Sinds juni zijn meer dan 600 mensen om het leven gekomen bij overstromingen. Zeker 108.000 hectare landbouwgrond is grotendeels verwoest. © getty Orkaan Ian trekt een spoor van vernieling over de zuidelijke Amerikaanse staten Florida en North en South Carolina. Aantal doden: 77 © isopix Een orka van 2.000 kilo spoelt aan op het strand van het Nederlandse Cadzand. Ook in de Seine raakt een orka vast en sterft. Omdat door een veranderde samenstelling van het water het soort voedsel in de zee wijzigt, zullen er meer zeezoogdieren aan de kusten van de Noordzee aanspoelen. © getty Het Griekse eiland Kreta maakt in oktober het ergste onweer van de laatste honderd jaar mee. © getty Door de ergste droogte in 60 jaar kent de Yangtze-rivier in China haar laagste peil sinds 1865. Water- en voedselvoorzieningen en de elektriciteitsproductie worden geraakt. © getty Delen van de Amerikaanse staat Kentucky krijgen in juli te maken met zware stormen en regenbuien. De gouverneur van de staat noemt het ‘een van de ergste en meest verwoestende overstromingen in de geschiedenis van Kentucky’. Aantal doden: 39 © getty De ergste overstromingen in honderd jaar eisen een tol van meer dan 100 doden in het noordoosten van het Bangladesh en delen van India. © isopix Tyfoon Nanmadol is een van de krachtigste stormen die Japan al heeft gekend. Aantal doden: 11

De natuurbranden die vandaag branden, zijn intenser, groter en gaan langer mee dan voordien door de opwarming van de aarde.

Hittegolven zijn nu al het meest dodelijke weerfenomeen. Ze maken elk jaar duizenden doden. Tegen het einde van deze eeuw zouden hittegolven evenveel slachtoffers maken als alle kankers samen, stellen onderzoekers.