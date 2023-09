Zo klinkt een boom in nood: ‘We moeten letterlijk luisteren naar de natuur’

‘We moeten beginnen te luisteren naar de natuur’, zegt interieurvormgeefster Sophia van Sloun (21), die de klimaatcrisis hoorbaar maakt.

‘Door de berichtgeving lijkt het soms alsof alleen wij, mensen, lijden onder de klimaatcrisis. Maar ook de natuur ondervindt daar een enorme impact van. Zo smeken bomen steeds vaker om water.’

Met Rooting for water. Routing for life. ontwierp Van Sloun een klankkast die die schreeuw om hulp hoorbaar maakt. ‘Ik hoop dat mensen daardoor een dieper besef krijgen van de ernst van de klimaatopwarming.’

Hoe klinkt het binnenste van een boom?

Sophia van Sloun: Wat je hoort, zijn de sapstromen van een boom. Dat is de opwaartse beweging van het water dat via smalle kanaaltjes van de wortels tot in de bladeren stroomt en daar weer verdampt. De klankkast die ik ontworpen heb, vangt dat geluid op en versterkt het zodat het hoorbaar is voor de mens.

Aan het geluid dat een boom produceert, kun je afleiden hoe gezond of ongezond die is. Heeft een boom voldoende toegang tot water, dan hoor je iets wat lijkt op een kabbelend riviertje. Ervaart een boom droogtestress, dan hoor je klikkende geluiden. Dat is het stukspringen van de kanaaltjes die de sapstroom vormen, omdat er geen water is om op te zuigen. Wat je dan hoort, is dus de lijdensweg van de boom die van buitenaf niet te zien is.

Hoe kwam u op het idee om de klimaatcrisis hoorbaar te maken?

Van Sloun: Tijdens de pandemie, toen we allemaal ons gedrag aanpasten en onze ecologische voetafdruk kleiner werd, bleek de natuur zich verrassend snel te herstellen. Toen werd duidelijk hoeveel impact wij hebben op de klimaatverandering. Wat zou er nodig zijn om ons daar ook in normale tijden bewust van te maken, vroeg ik me af.

Via de muziek van Bert Barten, die met Talking Trees stukken componeert op basis van de sapstromen van bomen, wist ik al dat het mogelijk was om die geluiden hoorbaar te maken. Als we letterlijk kunnen luisteren naar de natuur, voelen we ons daar sterker mee verbonden en zijn we misschien sneller geneigd om stil te staan bij ons gedrag.

Gaat u hier nog mee door?

Van Sloun: Zeker, want ik wil dat mijn ontwerpen een verhaal vertellen dat maatschappelijk relevant is, dat ze dwingen tot reflectie. De klankkast is dus nog maar het begin.

Instagram: @studio_sophia.v.sl

Zelf horen hoe een boom in nood klinkt? Scan dan deze QR-code: