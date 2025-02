‘Elke dag belanden er 1,3 miljard verpakkingen uit de frisdrankindustrie op de afvalberg’, zegt ondernemer Colin Deblonde. ‘Dat is een berg zo hoog als de Eiffeltoren. Bovendien zorgt de frisdrankconsumptie in België elk jaar voor 190 kiloton aan CO2-emissies. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 22.000 Belgische huishoudens.’

Toen Deblonde en Lucas Moreau een aantal jaren geleden met een herbruikbare fles in de hand voor een drankenautomaat stonden, kwamen ze tot de vaststelling dat wie geen zin heeft in water, bijna niet anders kan dan er een wegwerpverpakking én een overdaad aan suiker bij te nemen.

‘Dat inspireerde ons om een toestel te ontwikkelen waar mensen gezonde frisdrank kunnen tappen.’ In 2020 werd Dripl opgericht en in 2022 kwam hun eerste dispenser op de markt. Intussen zijn meer dan 300 bedrijven klant bij Dripl.

‘De medewerkers van die bedrijven krijgen niet alleen een duurzamer, maar ook een gezonder alternatief voor frisdrank op de werkvloer. De smaken bevatten geen toegevoegde suikers en zijn ontwikkeld op basis van natuurlijke ingrediënten. Zo behoren koelkasten vol blikjes, maar ook suikerpieken en -dalen tot het verleden.’

Hoe werkt zo’n dispenser precies?

Colin Deblonde: Onze toestellen, die we Refill Points noemen, lijken op het eerste gezicht wat op een moderne waterdispenser. Via een scherm kunnen mensen hun drankje personaliseren en kiezen tussen limonades, smaakwater en fris water met of zonder bubbels. Als gebruiker zet je je fles of beker onder de kraan, maak je je keuze en houd je de knop ingedrukt tot je fles of beker gevuld is.

Hoeveel verpakkingen hebben jullie zo al uitgespaard?

Deblonde: In 2024 hebben we onze impact verdubbeld, de teller staat vandaag op meer dan 9 miljoen verpakkingen. Ons doel is om tegen 2030 maar liefst 1 miljard verpakkingen te elimineren. We hebben dus nog een weg te gaan, maar dat zien we volledig zitten.

In de zomer van 2023 haalden jullie 2,15 miljoen euro op voor Europese expansie. Wat hebben jullie daarmee gedaan?

Deblonde: In de eerste plaats hebben we ons ook gericht op de Nederlandse markt, en daar zijn we intussen een gevestigde waarde geworden. Nu kijken we nog naar andere Europese landen, maar daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Daarover volgt binnenkort meer nieuws.