Een koolstofvrije wereld dankzij vliegende walvissen

Er zit meer dan poëzie in dit Frans-Quebecs project van “vliegende walvissen”. Deze serene XXL zeppelins, die al in 2024 het luchtruim zouden kunnen doorkruisen, moeten vervuilende en lawaaierige vrachtwagens, helikopters of vliegtuigen vervangen om zware ladingen te vervoeren.

Luchtschepen op helium (een niet-ontvlambaar gas), ontworpen door de Franse start-up Flying Whales, zijn niet alleen een originele oplossing voor vrachtvervoer met een erg lage ecologische voetafdruk, maar dienen ook om geïsoleerde gebieden en bevolkingsgroepen te ontsluiten die onbereikbaar zijn over land.

Zoals de Inuit in het hoge noorden of gemeenschappen die getroffen zijn door conflicten of natuurrampen. De vliegende vrachtschepen kunnen goederen en levensmiddelen brengen naar gebieden waar geen wegen, helihavens of luchthavens (meer) zijn. In die zin zijn ze een van de instrumenten van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die de VN in 2020 lanceerde om de planeet en de mensheid te redden.

Deze zeppelin kan tot 60 ton materiaal vervoeren.

Het project wordt medegefinancierd door de Franse en Quebecse regering, en door het Chinese staatsbedrijf Avic.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De naam van de zeppelin? LCA60T. Het wordt het eerste luchtschip met hybride aandrijving: vier turbines van 1 MW voor de energieproductie worden gecombineerd met elektrische motoren voor de propellers. Volgens de huidige plannen zal het luchtschip per vervoerde ton twintig keer minder deeltjes uitstoten dan een helikopter. Op termijn wil Flying Whales een waterstofbrandstofcel gebruiken om een 100% koolstofvrij vervoermiddel te creëren.

De LCA60T zou in 2024 operationeel moeten zijn en zal titanische afmetingen hebben: 154 meter lang, 42 meter hoog en 60 meter breed. Daarmee overtreft hij de legendarische LZ 129 Hindenburg (opgeblazen met waterstof en vernietigd door een brand in 1937).

1/3 LZ 129 Hindenburg © getty images 2/3 Antonov An-225 Mriya © getty images 3/3 LCA60T © GF 1/3 LZ 129 Hindenburg © getty images 2/3 Antonov An-225 Mriya © getty images 3/3 LCA60T © GF LZ 129 Hindenburg © getty images Antonov An-225 Mriya © getty images LCA60T © GF

De “vliegende walvis” zal zelfs veel groter zijn dan het Antonov An-225 Mriya-vrachtvliegtuig, dat met 84 meter lang en 18 meter hoog momenteel het grootste en zwaarste vliegtuig ter wereld is.