Bert De Mot verwerkt CO2 tot schoonmaakproducten

U bent ceo van uw eigen start-up, Oxylum.

Bert De Mot: Ik heb dat bedrijf een jaar geleden opgericht met Sander Neukermans en Quiten Van Avondt. Het is een uitloper van mijn doctoraat in de onderzoeksgroep Toegepaste Elektrochemie & Katalyse (ELCAT) van professor Tom Breugelmans aan de UAntwerpen.

U ontwikkelde een groene technologie om CO2 om te zetten in duurzame chemicaliën?

De Mot: CO2 is een afvalstof, maar koolstof zit overal. Het is het basisatoom in planten en dieren. Het zit in onze kleding, onze fietsen en auto’s, telefoons en gebouwen. Helaas halen we onze koolstof voornamelijk uit fossiele brandstoffen, waardoor de CO2-concentratie in de atmosfeer stijgt en de aarde gevaarlijk opwarmt. De twee grote uitdagingen de komende decennia zijn: voor energiezekerheid zorgen en de opwarming van de aarde terugdringen.

Dat is zeer ambitieus.

De Mot: Het is mogelijk om met onze nieuwe elektrochemische CO2-reductietechnologie bedrijven te begeleiden in hun zoektocht naar koolstofneutraliteit. In ons laboratorium zijn we erin geslaagd om mierenzuur te produceren uit CO2.

Mierenzuur?

De Mot: Mierenzuur of methaanzuur wordt onder meer gebruikt om kalkaanslag in wc’s en sanitair te verwijderen, of als conserveermiddel in de landbouwindustrie.

Wat is de volgende stap?

De Mot: In onze proefinstallatie kunnen we dagelijks tot een kilo mierenzuur produceren uit CO2. Nu denken we aan een echte chemische fabriek in de Antwerpse haven. Dat is een kapitaalintensieve operatie en daarom zijn we bezig met een eerste investeringsronde.

Waarom koos u voor mierenzuur?

De Mot: Het is commercieel een interessante afzetmarkt. Mierenzuur wordt gebruikt in schoonmaakproducten en onze regio heeft verschillende bedrijven die daarin actief zijn. Zij vinden een milieuvriendelijk imago ook erg belangrijk.

Zijn er nog andere producten die u kunt maken met CO2?

De Mot: We kunnen ook de molecule koolstofmonoxide produceren. Die kan worden gebruikt om duurzame methanol en andere brandstoffen te maken. Ook ethyleen is mogelijk.

Uw technologie is behoorlijk revolutionair?

De Mot: Ze bestaat al lang, maar ze werd genegeerd omdat het goedkoper was om aardolie te gebruiken in de chemische industrie.