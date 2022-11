Klimaatactivisten blokkeren privéjets op Schiphol

Een groep van minstens honderd klimaatactivisten heeft zaterdagmiddag privéjets op de luchthaven van Schiphol geblokkeerd.

Volgens RTL Nieuws hebben de klimaatactivisten de hekken op de parking van Schiphol opengeknipt en zijn ze daarna het tarmac opgefietst. Privévliegtuigen vliegen van en naar Schiphol vanaf een eigen landingsbaan en terminal.

Het gaat om demonstranten van Extinction Rebellion en Greenpeace Nederland, die voor vandaag twee vreedzame demonstraties hadden aangekondigd op Schiphol. Volgens Extinction Rebellion hebben verschillende demonstranten zich vastgeketend aan privéjets. ‘Schiphol moet fors krimpen’, zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace aan het Nederlandse persbureau ANP. ‘Het is niet logisch dat zoveel privévluchten elke dag nog vertrekken vanaf de luchthaven.’

Uit cijfers van onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van Greenpeace blijkt dat er in de eerste negen maanden van dit jaar al meer privévluchten opstegen vanop Schiphol en Rotterdam The Hague Airport dan in heel 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Volgens vluchtdata was ruim een derde van die vluchten korter dan 500 kilometer en bijna 11 procent zelfs korter dan 250 kilometer. De uitstoot per passagier is bij een privévlucht ongeveer vijf keer zo hoog als bij een lijnvlucht.

Ook elders op en rond de luchthaven wordt zaterdag geprotesteerd. Zo verzamelden er zaterdagochtend actievoerders in het aangrenzende Amsterdamse Bos en was er ook een demonstratie in Schiphol Plaza, het winkelcentrum van de luchthaven.

De Koninklijke Marechaussee heeft op Twitter laten weten dat een aantal mensen die zich onbevoegd op het luchthaventerrein bevonden, werden opgepakt.