In beeld: Europa na een hete en verzopen zomer

© Getty Images Verenigd Koninkrijk Het Verenigd Koninkrijk kent de heetste maand juni sinds het begin van de metingen, het vorige record wordt met bijna één graad verpulverd.

© Belga Images Nederland 5 juli: de eerste zomerstorm van het jaar, Poly, is een mokerslag voor Nederland. Het is een van de zwaarste zomerstormen in ruim vijftig jaar.

© Getty Images Spanje, Portugal, Frankrijk, zuiden van Italië, Kroatië, Servië, Griekenland en Turkije. Hittegolf Cerberus brengt in juli helse temperaturen naar Zuid-Europa.

© Getty Images Noord-Italië 20 juli: hagel zo groot als tennisballen treft Noord- en Midden-Italië. Een steen van maar liefst 19 centimeter is een nieuw Europees record.

© Getty Images Spanje Spanje krijgt deze zomer vier hittegolven over zich heen.

© Getty Images Rhodos Juli: in tien dagen tijd wordt in Rhodos 17.770 hectare natuur verwoest. Ongeveer 20.000 mensen, vooral toeristen, moeten worden geëvacueerd. Alle Griekse bosbranden samen zijn in juli verantwoordelijk voor de uitstoot van 1 miljoen ton CO2.

© Getty Images Noorwegen 7 augustus: zomerstorm Hans veroorzaakt aardverschuivingen en overstromingen in Noorwegen. Het gaat om de zwaarste regenval in tientallen jaren.

© Getty Images Turkije 15 augustus: Turkije noteert een recordtemperatuur van 49,5 graden. Het vorige record stond in 2021 op 49,1 graden.

© Getty Images Tenerife 15 augustus: in het noordoosten van Tenerife vernielt een bosbrand op negen dagen tijd zeven procent van het grondgebied van het eiland, zowat 15.000 hectare. Het is een van de zwaarste branden van de afgelopen 40 jaar.

© Getty Images Portugal 5 augustus: een bosbrand in het centrum en het zuiden van Portugal legt 7.000 hectare natuur in de as. Dat zijn meer dan 9.000 voetbalvelden.

© Getty Images Slovenië 4 augustus: met voor naar schatting een half miljard schade, spreekt de Sloveense premier Robert Golob na zware overstromingen van de ergste natuurramp in de geschiedenis van het nog jonge land.

© Getty Images Frankrijk Frankrijk kent in juli ernstige hittegolven met maximumtemperaturen tot ver boven de 40 graden. Het skioord Alpe d’Huez meet een recordtemperatuur van 29,5 graden. Ook wordt de hoogste temperatuur ooit opgemeten na 15 augustus: gemiddeld 27,5 graden.

© Getty Images Italië Italië kent drie hittegolven en Rome ervaart de heetste temperatuur sinds het begin van de metingen: 42.9 graden op 18 juli.

© Reuters Noord-Griekenland (bij de stad Alexandroupolis) 18 augustus: enorme bos- en struikbranden woeden in het noorden van Griekenland. Ook in de omgeving van Athene woeden natuurbranden. Zeker twintig personen komen om het leven, onder wie 18 illegale migranten.

© Reuters Griekenland September: nooit geziene regenval en overstromingen in Griekenland wordt veroorzaakt door een omega-blokkade van de straalstroom.