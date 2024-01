IJskappen Groenland krimpen sneller dan gedacht: per uur smelt 30 miljoen ton ijs

De ijskappen op Groenland zijn de afgelopen vier decennia sneller weggesmolten dan aanvankelijk gedacht. Dat blijkt uit een studie die woensdag werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Uit het onderzoek blijkt dat de ijskappen sinds 1985 zowat 5000 vierkante kilometer zijn gekrompen. Bovendien werd het afsmelten van de ijskappen historisch gezien met 1000 gigaton onderschat. Dat komt overeen met 20 procent meer dan eerder gedacht. Volgens The Guardian smelten de Groenlandse ijskappen met 30 miljoen ton ijs per uur af. ‘Haast elke gletsjer op Groenland is de afgelopen decennia uitgedund of teruggetrokken’, vertelde hoofdauteur Chad Greene van het California Institute of Technology.

De klimaatverandering is de hoofdreden voor die afsmelting. Het gaat daarbij om een combinatie van de opwarming van de atmosfeer en die van de oceanen. Het wegsmelten van de ijskappen zou wel maar een minimaal effect hebben op de stijging van de zeespiegel, aangezien het merendeel van het ijs zich al onder water bevond. Wel zou de afsmelting mogelijk een invloed hebben op de stromingen in de oceaan, met mogelijke repercussies voor weersystemen, ecosystemen en de voedselvoorziening. Voor het onderzoek werden bijna 240.000 satellietbeelden onder de loep genomen, die de evolutie tussen 1985 en 2022 in kaart brachten.