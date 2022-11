Greta Thunberg is ‘klaar om de megafoon door te geven’

Na vier jaar als het gezicht van de wereldwijde klimaatmarsen geeft de Zweedse activiste Greta Thunberg aan klaar te zijn om de ‘megafoon door te geven’ aan anderen.

‘We moeten ook de getuigenissen en ervaringen horen van de mensen die het zwaarst getroffen worden door de klimaatcrisis’, stelde Greta Thunberg maandag aan het Zweedse persagentschap TT.

Greta Thunberg: ‘Nood aan nieuwe perspectieven’

‘Het ogenblik is aangebroken om de megafoon door te geven aan degenen die echt verhalen te vertellen hebben. We hebben nood aan nieuwe perspectieven’, aldus de 19-jarige Zweedse.

Haar wens om de schijnwerpers te delen, is gebaseerd op het feit dat de klimaatverandering nu al een verwoestend effect heeft op het leven van de mensen wereldwijd.

‘Dus wordt het enkel maar hypocrieter als mensen in bijvoorbeeld Zweden zeggen dat we ons zullen kunnen aanpassen en dat we niet bang hoeven te zijn voor wat er in de toekomst kan gebeuren’, klinkt het.

Klimaatmarsen

Greta Thunberg werd het gezicht van de klimaatmarsen nadat ze in 2018 een schoolstaking voor het klimaat in het leven had geroepen. Daaruit ontsproot later de beweging Fridays for future.

De Zweedse activiste liet eerder al verstaan de klimaattop COP27 aan zich voorbij te zullen laten gaan omdat het om ‘greenwashing’ zou gaan. Dat is een marketingtechniek die mensen laat geloven meer voor het klimaat te doen dan wat werkelijk het geval is.

