‘Droogte zorgt voor drastische verandering in Vlaamse fauna en flora’

De samenstelling van de fauna en flora in Vlaanderen is drastisch aan het veranderen. De reden daarvoor is de aanhoudende droogte.

Dat zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. ‘Vijf van de zes afgelopen jaren waren droge jaren. Dat heeft enorme gevolgen voor planten en dieren. We leven hier bijna in een mediterraan klimaat’.

Voor verschillende planten- en diersoorten zorgt dat voor moeilijkheden.

‘Vissen, libellen en salamanders, ze hebben allemaal last van de droogte. Zo is er een hele generatie van watersalamanders die niet voor nakomelingen kan zorgen.’

Door de droogte kunnen bepaalde diersoorten hier ook niet blijven. Ze zoeken een ander, vaak kouder en natter, klimaat op. Aan de andere kant duiken er ook nieuwe soorten op. ‘Vroeger was een nieuwe zuiderse diersoort groot nieuws. Nu gebeurt dat bijna om de vijf minuten’.

De aanhoudende droogte zorgt er ook voor dat het klimaat hier gunstig wordt voor de malariamug bijvoorbeeld, zegt Verbelen. ‘En dan krijgt de mens er last van. Het is pas als de mens er last van krijgt, dat die reageert. Maar dat is te laat. De inspanningen halen de rampen niet in.’

De waterbom die vorig jaar ontplofte boven Wallonië is volgens Verbelen het perfecte voorbeeld. Naast de samenstelling van de fauna en flora in Vlaanderen die verandert, zorgt de droogte er ook voor dat we zuiniger met water moeten omgaan. ‘Volgende geopolitieke spanningen en oorlogen zullen gaan over drinkbaar water’, zegt Verbelen. Ook de oversterfte stijgt door te hoge temperaturen. Vaak treft die mensen met onderliggende aandoeningen. Dat zal volgens Verbelen de komende jaren alleen maar toenemen.