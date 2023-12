VN-klimaattop COP28 keurt slottekst goed met ’transitie weg van fossiele brandstoffen’

Op de VN-klimaattop in Dubai is woensdag een slottekst goedgekeurd waarin opgeroepen wordt tot ‘een transitie weg van fossiele brandstoffen’. Het is voor het eerst dat er zo’n oproep komt op een klimaattop. De eerder door meer dan honderd landen geëiste duidelijke uitstap (‘phase out’) uit fossiele brandstoffen haalde de slottekst niet.

De voorzitter van de klimaattop, Sultan Al Jaber, de topman van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi, stond stralend op voor de plenaire zitting, applaudisseerde en sprak van een ‘historisch pakket’. Er ligt volgens hem een robuust actieplan op tafel, om het doel van een maximale opwarming van 1,5 graad tegenover het pre-industriële tijdperk binnen bereik te houden, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van 2015 in Parijs. Veel klimaatexperts en milieu-activisten hadden daar eerder al hun twijfels over geuit.

De tekst van de COP28-voorzitter werd woensdagochtend publiek gemaakt en een paar uur later al in een plenaire zitting aangenomen. In de tekst van 21 pagina’s worden landen opgeroepen tot een transitie weg van fossiele brandstoffen. Die transitie moet op een ‘rechtvaardige, ordelijke en billijke’ manier gebeuren door de actie in ‘dit cruciaal decennium’ te versnellen en zo een nettonuluitstoot te bereiken tegen 2050.

De vermelding om de acties nog dit decennium te versnellen, kwam er onder meer op vraag van de Europese Unie. Meer dan honderd landen hadden eerder voor een forsere formulering gepleit, met een duidelijke uitstap (‘phase out’).

In elk geval laat de tekst achterdeurtjes open, zoals het verdere gebruik van gas en de inzet van omstreden technologie zoals de opslag en afscheiding van CO2.

Wel haalde de doelstelling de slottekst om de capaciteit van hernieuwbare energie tegen 2030 te verdrievoudigen en het tempo van energie-efficiëntie te verdubbelen. De G20-landen hebben zich dat al voorgenomen.