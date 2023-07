China ligt vijf jaar voor op eigen wind- en zonnedoelen

China is goed op weg om zijn capaciteit aan wind en zon te verdubbelen. Het al ambitieuze doel van 1200 gigawatt tegen 2030 kan zo al vijf jaar eerder gehaald worden, blijkt uit nieuwe cijfers.

De Global Energy Monitor houdt de zon- en windenergieprojecten bij die wereldwijd in aanbouw of gepland zijn. Voor China zijn die cijfers duizelingwekkend: naar schatting 379 gigawatt aan grootschalige zonneprojecten en 371 gigawatt aan windenergieprojecten zijn in aanbouw, voorbereiding of aangekondigd.

Dat is ruwweg evenveel als de bestaande Chinese capaciteit aan energie. Als alle geplande projecten ook worden gebouwd, dan verdubbelt de Chinese capaciteit aan schone energie dus. China kan zo zijn ambitieuze doelstelling tegen 2030 zelfs al vijf jaar eerder halen, schat de Global Energy Monitor.

Steenkool

Alle geplande capaciteit samen is genoeg om het globale totaal aan windenergie te doen groeien met de helft, en grootschalige zonnecentrales zelfs met 85 procent. China laat andere wereldmachten zoals de VS ver achter zich: de geplande capaciteit is drie keer groter dan wat er in de VS op stapel staat. China heeft nu meer grootschalige zonnecentrales dan de rest van de wereld samen.

Maar hoe indrukwekkend de cijfers ook zijn: het is nog niet genoeg om de CO2-uitstoot uit steenkool voldoende te verminderen, zegt Martin Weil, onderzoeker bij de Global Energy Monitor. ‘China maakt enorme vorderingen, maar steenkool blijft voorlopig de dominante energiebron, en het land heeft sterkere vooruitgang nodig op het vlak van energieopslag en groene technologie om zijn energiebevoorrading in de toekomst veilig te stellen.’