Burgemeester Berlijn: ‘Hebben het gehad met klimaatactivisten’

Berlijn heeft het gehad met de klimaatactivisten en hun demonstraties. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad donderdag gezegd.

‘De stemming in de straten van Berlijn heeft een nieuw niveau bereikt’, aldus Kai Wegner, een centrumrechtse politicus die eerder dit jaar aantrad. ‘Berlijners zijn het echt zat.’

‘Daarom moeten we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat politie en justitie hand in hand optreden en laten zien dat het de rechtsstaat ernst is.’

Wegner was vooral kritisch voor de klimaatactivisten van Last Generation, die zondag de historische Brandenburger Tor in Berlijn met oranje verf bespoten.

Maar Wegner, die donderdag het Berlijnse parlement toesprak, distantieerde zich ook van gewelddadige aanvallen op demonstranten van Last Generation, die vaak het verkeer hinderen en zich soms aan straten vastplakken. ‘Het recht in eigen handen nemen is niet het juiste antwoord. We moeten kalm blijven,’ zei Wegner. ‘Ik maak geen onderscheid: Als er misdaden worden gepleegd, moeten ze bestraft worden.’