Bij hevige regenval vielen in november al 271 doden in Colombia

Sinds begin november zijn al minstens 271 mensen om het leven gekomen bij hevige regenval in Colombia. Het gaat om het zwaarste regenseizoen in vier decennia en het zou tot maart kunnen duren, staat in een officieel rapport.

De afgelopen drie weken is de regenval toegenomen, waardoor 745.000 mensen in de 32 departementen van het land zijn getroffen, meldt de rampbestrijdingsdienst van de overheid UNGRD. De hevige regenval wordt toegeschreven aan het weerfenomeen La Niña, waardoor de Stille Oceaan afkoelt. De opwarming van de aarde kan het verschijnsel doen toenemen en dodelijker maken, zeggen wetenschappers.

Naast de 271 doden, zijn nog eens 348 mensen gewond geraakt en zijn 6.755 huizen verwoest. Ook wegen, bruggen en afvoerleidingen zijn beschadigd. Daarnaast zijn gewassen vernield waardoor de voedselprijzen kunnen stijgen. In Colombia duurt de winter normaal gezien tot december, maar er is een “waarschijnlijkheid van meer dan 58 procent” dat het seizoen zich zal uitbreiden tot februari en maart, waarschuwde UNGRD-directeur Javier Pava op een persconferentie. De regering van president Gustavo Petro riep al een “nationale ramp” uit om middelen vrij te kunnen maken om de noodsituatie aan te pakken.