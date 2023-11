‘Biden past voor klimaattop in Dubai’

Amerikaans president Joe Biden reist niet naar Dubai voor COP28, de 28e klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Dat schrijft The New York Times zondag (lokale tijd) op basis van een medewerker van het Witte Huis.

Een reden geeft de anonieme bron niet. Hoge functionarissen hadden eerder wel al aan de krant laten weten dat Biden druk bezig is met de oorlog in de Gazastrook. Het Amerikaanse staatshoofd dringt aan op een verlenging van het staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnse extremistische organisatie Hamas en de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Biden woonde de vorige twee klimaattoppen, in Glasgow en Sharm-el-Sheikh, wel nog bij. In Dubai wordt de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry verwacht.