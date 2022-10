België stuurt waterzuiveringsinstallatie en B-FAST-team naar Pakistan

België stuurt een waterzuiveringsinstallatie en een B-FAST-team van experten naar Pakistan om bijstand te verlenen na de zware overstromingen van deze zomer. Dat heeft de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken maandagochtend laten weten.

Het team van experten van de civiele bescherming, de FOD Volksgezondheid, het ministerie van Defensie en de FOD Buitenlandse Zaken vertrok maandag richting Pakistan. De operatie wordt gesteund door de Europese Unie en maakt deel uit van de Europese coördinatie van de crisisrespons. Midden oktober ging een verkenningsteam van B-FAST al naar Pakistan om na te gaan waar de waterzuiveringsinstallatie kan worden ontplooid en ingezet. Het oog viel op twee locaties in de provincie Sindh, Bhiria en Kot Diji, waar B-FAST hulp kan bieden om het gebrek aan drinkbaar water op te lossen, luidt het. “Met de installatie kan op beide locaties samen tot 120.000 liter water per dag gezuiverd worden.

Tegelijk zal een bestaande waterinstallatie in Kot Diji worden hersteld en gedecontamineerd, zodat aan de lokale bevolking een oplossing op lange termijn wordt geboden voor de huidige golf van besmettingen en ziekten.” Het is de bedoeling om bij het hele proces ook een lokaal team van experten te betrekken zodat lokale technici kunnen worden opgeleid om de waterzuiveringsinstallatie over te nemen wanneer de Belgen huiswaarts keren.

De installatie zelf zal worden geschonken aan Pakistan, samen met alle producten die nodig zijn om gedurende minstens twaalf maanden water te zuiveren. Bij de overstromingen in Pakistan lieten meer dan 1.600 mensen het leven en ook de materiële schade is enorm. Tot op vandaag blijven de noden van de bevolking enorm groot. Zo hebben de overstromingen de toegang bemoeilijkt tot zuiver drinkbaar water en lanceerde Pakistan op 20 september een nieuwe oproep tot bijstand inzake waterzuivering in de getroffen gebieden.