Belgen pakken goud op WK zonnewagens in Australië: ‘Bijzonder grote ontlading’

Het Innoptus Solar Team, het team van KU Leuven-ingenieursstudenten, heeft de eerste plaats behaald op het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië. De studenten werkten de 3.021 kilometer, dwars door de woestijn, 20 minuten sneller af dan de tweede, het team uit Twente.

‘De ontlading is bijzonder groot’, zegt Bo July, communicatieverantwoordelijke bij het Innoptus Solar Team. ‘We zijn heel blij, we gaan ons dit voor de rest van ons leven blijven herinneren. De vermoeidheid is nu ook komen opzetten, maar we gaan vanavond stevig genieten van de overwinning.’

Afgelopen zaterdag startte het wereldkampioenschap met de kwalificiatiewedstrijd. De Belgen behaalden daar de tweede plek, na het team uit Aken. Zondag startte het eigenlijke wereldkampioenschap in Darwin, in het noorden van Australië. Elke dag moesten de teams zo veel mogelijk kilometers afleggen. Dagelijks om 17 uur stopte de wedstrijd: de teams starten de volgende dag op de plek waar ze waren toegekomen, en bleven ter plaatse slapen in tenten of campings.

Lees verder onder de preview.

Zondag werd het Duitse team al in het eerste uur van de wedstrijd voorbijgereden. De eerste plaats werd nadien niet meer afgegeven, al kwam Twente geregeld dichtbij. ‘Twente heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt’, zegt July. ‘Het voelde als een kat-en-muisspel, maar het is fantastisch dat we het gehaald hebben.’ Twente belandde uiteindelijk op de tweede plaats, op 20 minuten van de Leuvenaars.

Op plaats 3 strandde nog een Nederlands team, uit Delft. Zij kwamen ongeveer 2 uur en een kwartier later dan de Belgen toe. De top vijf werd vervolledigd door de University of Michigan en het team uit Aken.

Van de 38 startende teams heeft de helft de finish gehaald. De negentien anderen hebben tijdens de wedstrijd moeten opgeven. De tweede dag van de wedstrijd was er veel rookvorming, door bosbranden in de buurt.

Op dag vier waren de wielkappen, die de wielen van de zonnewagen bedekken en het voertuig zo meer gestroomlijnd houden, twee keer losgekomen. ‘Maar behalve die kleine dingen, hebben we heel weinig problemen gekend. Eigenlijk hebben we een vlekkeloos parcours gereden’, stelt July.

Het is de tweede keer op rij dat de Leuvense studenten wereldkampioen worden. Ook in 2019 wisten ze de wereldtitel te bemachtigen. Nog op hun palmares staan twee keer de Europese titel (2020 en 2021) en het Europees record ‘meeste kilometers rijden op 12 uur tijd met een zonnewagen’.

Komende zondag kunnen de Leuvense studenten nog een tweede prijs wegkapen in Australië: de prijs voor de beste innovatie aan de zonnewagens. De Leuvenaars raceten met de ‘Infinite’, de tiende zonnewagen van het team.

Een belangrijke nieuwigheid van de wagen was de roterende vin bovenaan, die kon ‘meesurfen’ op de wind, zoals een zeil van een zeilboot. Daardoor kon de wagen enerzijds meer stabiel blijven wanneer er sterke zijwind was tijdens de race, en moest er anderzijds minder energie verbruikt worden.

Intussen zijn nieuwe KU Leuven-studenten geselecteerd om het Innoptus Solar Team te bemannen. Zij zullen in september volgend jaar deelnemen aan de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. Ook daarvoor zal de Infinite gebruikt worden, met wellicht enkele nieuw toegevoegde elementen.