Apps voor zonnepanelen leiden tot groener gedrag

Eigenaars van zonnepanelen die hun opbrengst regelmatig checken met een app, gaan ook bewuster met energie om. Het heeft zelfs een “licht verslavend” effect, blijkt uit onderzoek in Nederland door verzekeraar Centraal Beheer. Apps zouden dus tot groener gedrag leiden.

De helft van de Nederlanders met zonnepanelen checkt zijn of haar opbrengst regelmatig – een derde doet dat zelfs een paar keer per week of dagelijks. Vooral mannen houden het scherp in de gaten (61 procent tegenover 45 procent van de vrouwen).

De helft van de Nederlanders met zonnepanelen checkt zijn of haar energieopbrengsten in een app. Een even grote groep houdt ook het eigen energieverbruik minstens wekelijks in de gaten. Ruim 60 procent van die groep zegt daardoor bewuster met energie om te gaan, zegt onderzoeksbureau Memo2, dat de enquête deed in opdracht van Centraal Beheer. En nog eens 17 procent geeft aan hierdoor extra te gaan verduurzamen.

Dat effect werkt ook door in de omgeving. Een relatief grote groep – opnieuw vooral mannen – bespreekt de energieopbrengsten en -verbruik met anderen. Volgens Rick Baaren, hoogleraar Gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit, kan dat meer mensen over de streep te trekken om te verduurzamen en bewuster met energie om te gaan. “Door de inzichten van de apps met anderen te bespreken, draag je bij aan de sociale norm om te verduurzamen en bewuster met energie om te gaan”, zegt hij. “Daarnaast moeten mensen zich competent voelen om de stap te nemen om te verduurzamen. Het helpt als je ziet dat andere mensen zoals jij het kunnen.”

Licht verslavend

De apps hebben zelfs een licht verslavend effect, zegt van Baaren, die de link maakt met gelijkaardige apps voor cryptomunten of aandelen.

“Kijken naar je energieopbrengsten en -verbruik is een vorm van een beloningssysteem. Het gaat goed of het gaat slecht. Zulke effecten zien we bijvoorbeeld ook bij aandelen en cryptomunten, maar ook in games. Het variabele effect maakt dat je wilt blijven kijken.”