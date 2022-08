Amerikaanse Senaat keurt klimaat- en gezondheidsplan Biden goed

Na achttien maanden onderhandelen heeft de Amerikaanse Senaat zondag met een nipte meerderheid het grote klimaat- en gezondheidsplan van Joe Biden goedgekeurd. Een belangrijke mijlpaal voor de president met het oog op de tussentijdse verkiezingen in november.

De Republikeinen stemden unaniem tegen de nieuwe wet, maar uiteindelijk stemden alle Democraten en vicepresident Kamala Harris voor het voorstel, waarmee de vereiste meerderheid van 51 stemmen werd behaald. Het was vooral de Democratische senator Joe Manchin die was uitgegroeid tot Bidens nachtmerrie. Zijn ideeën leunen namelijk meer aan bij de Republikeinen, waardoor zijn stem lang niet zeker was. Het investeringsplan van 430 miljard dollar gaat nu nog naar het Huis van Afgevaardigden, waarna het door Joe Biden zelf wordt ondertekend.

Het plan omvat de grootste investering ooit in het klimaat in Amerika. Zo wordt er 370 miljard dollar uitgetrokken om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent te verminderen. Met deze hervorming krijgt elke Amerikaan tot 7.500 dollar aan belastingvoordelen voor de aankoop van een elektrische auto.

De installatie van zonnepanelen op het dak worden voor 30 procent gedekt. De hervorming moet ook de bossen weerbaarder maken tegen monsterbranden. Ook worden de meest vervuilende industrieën bijgestaan om hen te helpen bij hun energietransitie. Joe Biden noemde het plan op voorhand al “historisch”. Het moet volgens hem helpen “de dringendste economische uitdagingen van vandaag aan te pakken, onze economie de komende decennia te versterken en de VS in staat stellen de wereldleider te zijn op het gebied van hernieuwbare energie”.