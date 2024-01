2023 was derde warmste jaar in België sinds begin waarnemingen

In Ukkel was 2023 het derde warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen in 1833. Het afgelopen jaar werden ook verschillende records verbroken. De zon scheen meer dan gemiddeld en het was het vierde natste jaar voor de huidige referentieperiode (1991-2020). Dat heeft het KMI maandag gemeld in zijn klimatologisch jaaroverzicht van 2023.

In 2023 bedroeg de gemiddelde temperatuur in Ukkel 12,1 graden Celsius. Normaal is dat 11,0 graden. Met die waarde – de derde keer boven 12 graden – strandt het afgelopen jaar op een derde plaats, net achter de recordjaren 2020 en 2022 (12,2 graden). De top vijf wordt vervolledigd met 2014 en 2018 (11,9 graden). Op april, juli en augustus na, lag de gemiddelde temperatuur elke maand boven zijn normale waarde. In juni en in september bereikten we telkens een nieuw absoluut maandrecord voor deze parameter, waarvan de metingen ook startten in 1833.

De gemiddelde minimumtemperatuur was wel een absoluut record : 8,6 graden tegenover 7,3 graden normaal. Het vorige record dateerde van 2014 (8,5 grade,). Enkel in april lag de gemiddelde minimumtemperatuur onder zijn normale waarde. In juni bereikten we een nieuw absoluut record en in september evenaarden we het absolute record.

Voor deze parameter begonnen de metingen in 1892.

De gemiddelde maximumtemperatuur bedroeg 15,8 graden (normaal: 14,7 graden) en strandde op de vierde plaats. Enkel in maart, april, juli en augustus lag die temperatuur onder de normale waarde. In juni en in september bereikten we telkens een nieuw absoluut maandrecord voor deze parameter.

Opvallend: voor de huidige referentieperiode (1991-2020) was dit de vijfde keer dat er geen enkele winterse dag – dag waarop de maximumtemperatuur – werd geregistreerd. De vorige keer was in 2022. Er viel in Ukkel in totaal 1011,4 mm neerslag (normaal: 837,1 mm) en die jaarlijkse hoeveelheid viel op 207 dagen (normaal: 189,8 dagen). Met die neerslaghoeveelheid eindigde 2023 op de vierde plaats na 2001 (1088,5 mm), 2002 (1077,8 mm) en 2021 (1038,8 mm). In totaal scheen de zon het afgelopen jaar 1.610u 19min (normaal: 1.603u 40min) in Ukkel. Nochtans waren er slechts vier maanden die zonniger waren dan gemiddeld: februari, mei, juni en september.

De gemiddelde windsnelheid in Ukkel bedroeg 3,6 m/s (normaal: 3,5 m/s). Enkel op 2 november registreerden we in minstens 1 meetpunt van het anemometrische netwerk in ons land een maximale windstoot van minstens 100 km/u (28 m/s). Die snelheden konden ook lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

Het afgelopen jaar registreerde het KMI twee hittegolven. Een eerste in juni (8-17 juni) en een tweede in september (4-11 september). Vooral die laatste hittegolf was zeer opmerkelijk: het was de eerste hittegolf tijdens de herfst sinds de start van de metingen in 1892.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie zal 2023 op planetaire schaal het warmste jaar worden sinds het begin van de waarnemingen vanaf de jaren 1860.