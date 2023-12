20.000 mensen in Klimaatmars: ‘Elke tiende van een graad telt’

Volgens de politie nemen zondag 20.000 mensen deel aan de Klimaatmars in Brussel. De organisatie spreekt over 25.000 deelnemers. Dat zijn er minder dan vorig jaar.

De Klimaatmars is een initiatief van de Klimaatcoalitie, een coalitie van honderd ngo’s, vakbonden en burgerbewegingen. Vorig jaar zakten er volgens de politie meer dan 25.000 betogers naar Brussel af. De organisatie telde toen 30.000 deelnemers.

Deze editie springt vooral één belangrijke boodschap in de kijken: ‘elke tiende van een graad telt’, aldus de Klimaatcoalitie. Volgens de coalitie moet er een einde komen aan het ‘gerommel in de marge’.

In de eerste negen maanden van 2023 lag de gemiddelde temperatuur op onze planeet 1,4 graad Celsius hoger dan in de jaren 1850-1900. Volgens de Klimaatcoalitie is elke tiende graad opwarming cruciaal om de gevolgen van de klimaatopwarming binnen de perken te houden op het vlak van mensenrechten, energiebevoorrading, voedselproductie, biodiversiteit en meer.

‘De dramatische gevolgen van de klimaatcrisis zie je overal ter wereld, maar ook bij ons zoals de afgelopen weken in de Westhoek’, stelt Zanna Vanrenterghem, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie. ‘De VN-klimaattop COP 28 moet ervoor zorgen dat de wereldleiders hun klimaatengagement nu ook echt waarmaken.’

‘We eisen dat België en Europa eindelijk werk maken van een grondige isolatie van onze woningen, meer en beter openbaar vervoer, minder vervuiling, betere luchtkwaliteit, meer natuur en de verduurzaming van onze industrie’, zegt ze.