11.11.11 klaagt klimaatonrecht aan met stunt tijdens weerbericht

Wie deze avond naar het weerbericht op Eén keek, werd niet begroet door onze bekende weergezichten maar door de Zambiaanse weervrouw Peggy Thole Zulu. Het ging om een stunt van 11.11.11 om klimaatonrecht aan te klagen.

‘Goedenavond. Ik ben Peggy, uw Zambiaanse weervrouw.’ Met die woorden werden kijkers van het Weerbericht op Eén vanavond verrast. Ze werden niet begroet door Frank Deboosere of Sabine Hagedoren, maar door Peggy Thole Zulu, een vertrouwd weergezicht in Zambia. Zij verscheen op de Belgische televisieschermen dankzij een actie van 11.11.11, de koepel van internationale solidariteit.

‘Ik heb goed nieuws: er is regen op komst. Dat gebeurde vroeger ook in Zambia.’ Zo stak de Zambiaanse weervrouw van wal. Dankzij de opwarming van de aarde wordt het regenseizoen in Zambia steeds droger, waardoor het onmogelijk wordt om nog aan landbouw te doen. De weervrouw beperkte zich niet tot noodberichten uit haar thuisland, maar benoemde ook overstromingen in Bangladesh en bosbranden in Brazilië.

Op het einde van het korte weerbericht, riep Peggy Thole Zulu op om iets te doen aan klimaatonrecht. ‘De landen die het minst verantwoordelijk zijn voor deze klimaatcrisis, worden er nu het hardst door getroffen.’

‘De gevolgen van de klimaatcrisis laten zich overal voelen, van Zambia tot hier in Pepinster. Het is geen ver-van-ons-bed show. ​ Samen kunnen we het aanpakken. Nu het nog kan,’ zo vertelt 11.11.11-directeur Els Hertogen nog waarom de stunt op poten werd gezet.

Het weerbericht geeft zo de aftrap voor de jaarlijkse 11.11.11-campagne. Komende weken trekken duizenden vrijwilligers de straten op om actie te voeren voor meer klimaatrechtvaardigheid wereldwijd en fondsen op te halen voor projecten die de klimaatuitdagingen aanpakken. Meer info kan u vinden op https://www.11.be/klimaatonrecht.