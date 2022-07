1.500 brandweerlui bestrijden drie grote bosbranden in Portugal

Zowat 1.500 brandweerlui waren zondag in de weer om te proberen drie bosbranden in het centrum en het noorden van Portugal onder controle te krijgen.

Enkele dagen geleden was al het alarmniveau afgekondigd wegens het risico op bosbranden, omdat er temperaturen tot 40 graden Celsius en meer waren voorspeld. Een eerste bosbrand woedt in de gemeende Ourém, in het centrum van Portugal. Zowat 700 mensen bestrijden er een bosbrand die al zeker 1.500 hectare in de as heeft gelegd. Zeker twee huizen zijn verwoest.

Een tweede bosbrand, in het nabijgelegen Pombal, woedt sinds vrijdag en wordt bestreden door zowat 450 brandweerlui.

De derde grote bosbrand ligt in de noordoostelijke regio Bragança.

Een tiental pompiers en een twintigtal andere mensen raakten de voorbije dagen gewond, maar zonder zware gevolgen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken José Luis Carneiro heeft Portugal te maken met ‘de ergste samenloop van omstandigheden’ sinds de branden van juni en oktober 2017, toen er meer dan honderd doden vielen in het land.