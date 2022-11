Khattabi wil af van meer wegwerpplastic: stickers, fruitverpakkingen, voedselschaaltjes

Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi wil nog meer wegwerpplastic bannen, denk aan stickers op fruit en groenten of de plastic verpakking rond reclameblaadjes in de bus. De Ecolo-minister gaat daarmee verder dan wat Europa oplegt.

De Europese richtlijn rond ‘single use plastic’ moet plastic voor eenmalig gebruik in de EU tegen 2026 drastisch terugdringen. Dat leidde in september in België al tot een verbod op de verkoop van plastic wergwerpborden en -bestek. Vanaf volgend jaar komen daar nog bepaalde plastic zakken en wegwerpbekers bij.

Maar Khattabi wil verder gaan. In een nieuw voorstel, dat vandaag/vrijdag ter advies werd voorgelegd aan de Europese Commissie en aan een aantal belanghebbende organisaties zoals Unizo, Fevia en de Bond Beter Leefmilieu, noemt ze onder meer de plastic schalen of verpakkingen die foodtrucks of andere eetgelegenheden gebruiken, plastic verpakkingen rond fruit en groenten die afzonderlijk kunnen worden verkocht, stickers op voedingswaren, confetti en de plastic verpakking rond reclameblaadjes in de bus.

Daarnaast wil ze ook PFAS – synthetische stoffen die gebruikt worden om papier en karton waterafstotend te maken – bannen in verpakkingen voor eenmalig gebruik. ‘Gelet op de impact ervan op onze gezondheid en vermits er alternatieven bestaan op de markt, is het niet langer verantwoord’ dat die worden gebruikt, zegt ze.

Toenemende afval

De Europese Commissie heeft normaal gezien eind februari haar advies klaar. De voorstellen belanden begin maart op de regeringstafel. Tussen 2000 en 2020 is de recyclage van plastic verpakkingen in België toegenomen van 25 naar 45 procent, maar de hoeveelheid plasticafval nam in diezelfde periode wel toe van 244.000 ton naar 369.000 ton. ‘De plastic soep in de oceanen neemt jaar na jaar toe en we zien overal microplastics opduiken, tot in ons voedsel en zelfs in ons bloed toe’, zegt Khattabi. ‘Gelukkig is er een groeiende bewustwording van de nood aan maatregelen tegen deze plasticvervuiling door aan de bron in te grijpen.’