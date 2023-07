Italië staat al voor nieuwe hittegolf

Een nieuwe hittegolf – de derde al deze zomer – treft vanaf zondag Italië. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa.

De piek van de nieuwe hittegolf komt naar verwachting op dinsdag, met temperaturen in het zuiden van Sardinië tot 48 graden Celsius. Mogelijk sneuvelt de warmste temperatuur ooit gemeten in Europa (48,8 graden). In de hoofdstad Rome zou het maandag 41 graden worden en dinsdag 43 graden, een nieuw record.

De vorige recordtemperatuur dateert van vorige zomer, toen het 40,7 graden werd. Vandaag/zaterdag geldt in vijftien Italiaanse steden code rood wegens de hitte, zondag zijn er dat zestien. Code rood betekent dat de hitte zo intens is dat het een bedreiging vormt voor de hele bevolking, niet alleen voor kwetsbare groepen. Het gaat onder meer om Bologna, Rome, Bari, en Firenze.