Hittegolf: Franse kerncentrales mogen te warm water lozen

Drie Franse kerncentrales hoeven zich tijdelijk niet te houden aan bepaalde milieuregels. Zo kunnen ze ‘op een minimaal vermogen’ draaiende blijven tijdens de hittegolf.

Dat hebben uitbater EDF, stroomnetbeheerder RTE, de nucleaire waakhond ASN en het Franse ministerie van Energie en Ecologie bekendgemaakt.

Kerncentrales pompen water op uit waterlopen om hun reactoren te koelen en het vervolgens weer te lozen. Sinds 2006 gelden er in Frankrijk voor elke kerncentrale limieten op de temperatuur die het geloosde koelwater mag hebben. Dat moet verhinderen dat de temperatuur in de waterlopen te fors zou stijgen en de fauna en flora beschadigen.

De kerncentrales van Golfech, Blayais en Saint-Alban mogen nu zeker tot en met 24 juli te warm water lozen. Wegens de hittegolf die Frankrijk momenteel teistert, diende netbeheerder RTE dinsdag een aanvraag voor de uitzonderingen in bij de nucleaire regulator ASN en het bevoegde ministerie. Vrijdag willigden die laatsten het verzoek in.

Het gaat nog maar om de tweede keer dat er een uitzondering komt op de milieunorm. De eerste keer was in 2018, toen het geloosde water van de centrale van Golfech gedurende 36 uur de maximumtemperatuur mocht overschrijden. Volgens de ASN is de beslissing nodig om ‘het behoud van een minimaal vermogen toe te laten’ van de drie centrales, om ‘de veiligheid van het elektriciteitsnet te waarborgen’.

Netbeheerder RTE benadrukt voorts dat er ‘geen risico is voor de stroomvoorziening van de Fransen’. Frankrijk telt liefst 56 kernreactoren, waarvan meer dan de helft (29) momenteel stilligt.