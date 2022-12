Groei van zonne-energie breekt records

Zonne-energie is in het voorbije jaar met een kwart gegroeid in Europa – de helft sneller dan vorig jaar. Ook de volgende jaren verwacht de sector zich aan nieuwe records.

SolarPower Europe spreekt van een ‘seismische verschuiving voor het Europese energielandschap’. In 2022 steeg de capaciteit aan zonne-energie van 167,5 tot 208,9 gigawatt, zegt de sectorkoepel, een sprong met 25 procent.

Die toename van 41,4 gigawatt komt overeen met het stroomverbruik van 12,4 miljoen Europese gezinnen, of vervangt 102 gastankers. Duitsland was het voorbije jaar koploper met bijna 8 gigawatt aan nieuwe capaciteit, gevolgd door Spanje (7,5 gigawatt), Polen (4,9 gigawatt), Nederland (4 gigawatt) en Frankrijk (2,7 gigawatt).

Hindernissen

Dit jaar groeide het zonnepark de helft sneller dan in 2021, en de volgende jaren beloven nog meer records. Voor 2023 wordt een groei verwacht met nog eens 53,6 gigawatt. Tegen 2026 kan dat zelfs 85 gigawatt zijn, voorspelt de koepel. Dat zou betekenen dat het totale zonnepark een capaciteit van 484 gigawatt zou bereiken in 2026 – bijna een verdrievoudiging van de totale 167,5 gigawatt vorig jaar.

Maar, zegt de sector, er zijn wel nog belangrijke hindernissen weg te werken. ‘Het is meer dan de hoogste tijd om zonne-energie serieus te nemen, en dat betekent barrières aanpakken’, zegt Dries Acke van SolarPower Europe. ‘We hebben meer elektriciens en een stabiele regulering van de elektriciteitsmarkt nodig. Een Europa op zonne-energie kan alleen met vlottere administratieve procedures, snellere aansluitingen op het net en solide toeleveringsketens.’