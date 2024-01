‘Deels voorwaardelijk gunstig’ advies voor ethaankraker van Ineos

Het Departement Omgeving heeft vrijdagvond het langverwachte advies gepubliceerd van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) over de ethaankraker van Ineos. De algemene conclusie luidt: ‘deels voorwaardelijk gunstig’.

In het rapport van zowat 180 pagina’s staat dat ‘de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt’. ‘De aanvraag is, onder de voorwaarden die hierna worden geformuleerd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving’, stelt het rapport.

Volgens de GOVC bestaat er bijgevolg aanleiding ‘om de beroepen ongegrond te verklaren en de vergunning te verlenen’.

Eerder deze week werd al bekend dat het advies van de GOVC wellicht in die richting zou gaan. De GOVC zou zich normaal begin december al opnieuw buigen over het dossier van de Britse chemiereus die in de Antwerpse haven een ethaankraker bouwt. Op het laatste moment werd dat overleg toen uitgesteld.

De uiteindelijke beslissing over de ethaankraker ligt nu bij de bevoegde minister, Zuhal Demir (N-VA).