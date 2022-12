De keerzijde van Amazon-pakjes: ‘320 miljoen kilo wegwerpplastic’

Pakjes van Amazon kwamen in 2021 met 320 miljoen kilogram plastic, een toename van 18 procent op een jaar tijd. ‘Amazon negeert de vraag van klanten en aandeelhouders om daar iets aan te doen’, zegt Oceana, de milieugroep die de cijfers uitbracht.

In het rapport van Oceana The Cost of Amazon’s Plastic Denial on the World’s Oceans staat het zwart op wit: de grootste retailer van de wereld heeft vorig jaar meer dan 320 miljoen kilogram plastic verstuurd om de miljarden bestellingen die wereldwijd via hun website werden geplaatst in te pakken.

Dat is volgens Oceana een toename met 18 procent ten opzichte van 2020 en voldoende plastic om de wereld 800 keer mee te omwikkelen.

12 miljoen kilo naar zee

Op basis van een eerdere studie in Science berekende Oceana dat 12 miljoen kilo van die plasticberg in onze waterwegen en zeeën terecht zal komen. Het type plastic dat wordt gebruikt door Amazon – plastic folie – is bovendien erg schadelijk voor oceanen en het mariene leven, stelt het rapport.

‘Klanten en aandeelhouders roepen het bedrijf op om te handelen. Het is tijd dat Amazon zich engageert voor een globale afslanking van hun plasticverbruik’, zegt Matt Littlejohn, senior vicevoorzitter Strategie bij Oceana.

Algemene Vergadering

Op de Algemene Vergadering van het bedrijf in mei 2022 heeft bijna 49 procent van de leden voor een resolutie gestemd waarin Amazon wordt gevraagd om z’n plasticverslaving aan te pakken, een unicum in de geschiedenis van het bedrijf. Minstens 53 aandeelhouders hadden aangegeven voor de resolutie te stemmen, waaronder de grootste vermogensbeheerder ter wereld, Blackrock.

Amazon heeft zich in het verleden transparant opgesteld over zijn klimaatinspanningen, maar blijkt dat niet te doen wat betreft zijn plasticverbruik, zegt Oceana.

Op 13 december 2022 zei Amazon in een blog dat ‘hun gemiddelde gebruik van wegwerpplastic per pakje met 7 procent verminderd is in 2021.’ Oceana is blij met die eerste stap richting meer transparantie, maar stelt dat het cijfer slechts een deel van de waarheid vertelt omdat de bestellingen via Amazons e-commerce platformen, waarvan de verkoop via derden verloopt, niet worden meegeteld. Amazon wilde hier, na een vraag van Oceana, geen verdere informatie over verschaffen.

Online shoppen

De milieuorganisatie erkent dat de toename aan het globale plasticverpakkingscijfer deels te wijten is aan de forse toename van online shoppen in 2021. Amazon kende dat jaar een groei van 22 procent.

Het bedrijf heeft eerder al inspanningen geleverd om alternatieve of herbruikbare verpakking te omarmen in onder meer India en Duitsland. ‘Het is duidelijk dat Amazon in staat is om dit probleem aan te pakken’, zegt Oceana. ‘Toch kiest het bedrijf ervoor om zich niet op wereldwijd niveau te engageren, ondanks de enorme schade die plastics toebrengen aan onze oceanen en aan de planeet.’

Hun wensenlijstje voor Amazon luidt: een wereldwijd engagement om minstens een derde minder plasticverpakking te gebruiken tegen 2030; publieke rapportering over het verbruik van wegwerpplastics en het openbaar maken van de klimaatimpact van de totale verkoop van Amazon.