Actiegroep plant illegaal bos aan op braakliggend terrein: ‘Maatschappelijk belang primeert’

Een 100-tal bosactivisten hebben dinsdagnacht in Oudenaarde bomen aangeplant op een braakliggend terrein van 1,43 hectare van de Vlaamse Waterweg.

De actie werd georganiseerd door BOS+, een vereniging die zich inzet voor meer en beter bos. Met de bebossing herhaalt de organisatie een actie die ze (dag op dag) elf jaar geleden op hetzelfde perceel langs de Schelde organiseerde. Toen werden er 2.750 boompjes aangeplant om het falend bosbeleid van toenmalig bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege aan te kaarten. Uiteindelijk kregen de boompjes na overleg een nieuwe thuis omdat toen werd gesteld dat er andere en dringende plannen waren met het perceel.

‘Sindsdien ligt het perceel er nog altijd even braak bij’, zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+. ‘Deze actie is niet alleen een signaal aan de Waterweg, maar aan al de Vlaamse administraties die samen beschikken over duizenden hectares direct bebosbare gronden. Toch doen zij geen enkele serieuze inspanning om de Vlaamse bosuitbreidingsdoelstellingen te helpen realiseren’.

‘Schizofrene situatie’

Tegen 2024 wil bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir samen met heel wat organisaties 4.000 hectare bijkomend bos realiseren. ‘Maar we zitten nog lang niet op kruissnelheid om die doelstellingen te behalen’, gaat De Somviele verder. ‘De zoektocht naar grond is vandaag hét struikelblok om tot realisaties te komen. Tegelijkertijd bezitten een aantal Vlaamse administraties duizenden hectare bebosbare gronden, maar bougeren ze niet om nieuwe bossen mee te helpen realiseren. Daarmee saboteren ze de doelstellingen van hun eigen overheid. Met deze actie stelt BOS+ deze schizofrene situatie aan de kaak en roept ze op tot actie.’

De organisatie bewandelt met deze actie het pad van de burgerlijke ongehoorzaamheid. ‘BOS+ is bereid om daarvan de juridische gevolgen te dragen omdat we vinden dat het maatschappelijk belang van onze actie primeert op wat we zouden kunnen verliezen.’