Bijna drie miljoen tegels gewipt in Vlaanderen

De stad Brugge heeft de afgelopen maanden het grootste aantal tegels ‘gewipt’. Dat blijkt donderdag bij de bekendmaking van de resultaten van het eerste kampioenschap Tegelwippen. De Bruggelingen verwijderden sinds 21 maart maar liefst 374.686 tegels. Daarnaast vielen ook Genk, Lummen en Maasmechelen in de prijzen.

Op 21 maart werd het startschot voor het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen gegeven. Gedurende meer dan zeven maanden ‘wipten’ of verwijderden 172 Vlaamse gemeenten samen met hun inwoners in totaal 2.982.378 tegels. Omgerekend is er 271.125 vierkante meter of bijna 30 hectare onthard.

Brugge mag dan wel het meeste aantal tegels gewipt hebben, maar de best vertegenwoordigde regio is de provincie Limburg. Daar is het grootste aantal tegels per duizend inwoners (TPI) verwijderd.

Genk won het kampioenschap als grote gemeente, door per duizend inwoners 3.976,58 tegels te verwijderden. In de categorie middelgrote gemeenten scoorde Maasmechelen het beste, met een TPI van 6.451,14.

En in de rangschikking van de kleine gemeenten is Lummen de grote winnaar met maar liefst 7.597,8 gewipte tegels per 1.000 inwoners.

Ook burgers konden hun projecten de afgelopen maanden registreren. Iedere maand werd uit die 1.900 inzendingen een Tegelwipper van de maand gekozen. Uit die winnaars werden uiteindelijk de mensen uit Leut als Tegelwippers van het jaar gekozen. In het weekend van 13-15 oktober haalden daar twintig gezinnen de drilboor boven om voor hun woning geveltuintjes aan te leggen. ‘Het resultaat is dat de straat niet meer grijs maar groen is en dat er ook meer sociaal contact is’, aldus Claudia Engelen en Sonja Kuipers, die het initiatief namen in Leut en hun winnende tegel kregen uit de handen van ambassadeur Bartel Van Riet.

Door het grote succes van de eerste editie van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen komt er volgend jaar opnieuw een editie. De wedstrijd gaat van start op 21 maart 2024.