61 gendarmen en 30 betogers gewond bij protest tegen Frans landbouwreservoir

Bij een protestactie tegen de bouw van een wateropslagplaats – een ‘megabassin’ – voor de landbouw in het westen van Frankrijk zijn zaterdag 61 gendarmen gewond geraakt, van wie er 22 ernstige verwondingen opliepen.

Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, bekendgemaakt.

Ook een dertigtal manifestanten raakte gewond bij de actie, die verboden was door de autoriteiten. Drie van hen werden opgenomen in het ziekenhuis, meldt het collectief ‘Bassines Non Merci’.

De actie in Sainte-Soline (in het departement Deux-Sèvres), met volgens de autoriteiten 4000 en volgens de organisatoren 7000 aanwezigen, ontaardde in een treffen tussen de ordehandhavers en tegenstanders van de bouw.

Naast gezinnen en veel gepensioneerde mensen, mensen die een andere soort landbouw voorstaan, waren ook honderden gemaskerde manifestanten aanwezig op het protest. 1500 politieagenten werden ontplooid, zes mensen werden opgepakt.

Minister Darmanin ging ter plekke. Volgens hem bewijst de balans dat het niet gaat om een vreedzame betoging, maar een erg gewelddadige samentroeping. ‘Ik hoop dat alle republikeinse politieke krachten dit geweld zullen veroordelen’, zei hij op Twitter.

Saint-Soline is het tweede project van in totaal 16 bassins die gebouwd worden door een groep van 400 boeren, met als doel de ‘wateronttrekking in de zomer met 70 procent te verminderen’ in de regio waarin vanwege de droogte nog beperkingen gelden rond de captatie van water.

Het collectief ‘Bassines Non Merci’, dat milieuverenigingen, vakbonden en antikapitalistische groepen verenigt, verzet zich tegen de ‘inbeslagname van het water voor de agro-industrie’.