3M ‘zal PFAS-productie in Zwijndrecht tegen midden 2024 afbouwen’

Chemiebedrijf 3M Belgium zal de PFAS-gerelateerde productieprocessen op de site in Zwijndrecht ‘versneld afbouwen’.

Dat laat het bedrijf per brief weten aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De brief is ondertussen enkele weken oud en werd woensdag doorgegeven aan het Vlaams Parlement.

Het chemiebedrijf schat dat de PFAS-activiteiten midden 2024 in Zwijndrecht volledig voltooid zijn. ‘Een gedetailleerd plan van aanpak is daarvoor ingediend op 30 november 2023’, luidens de brief. De stopzetting van de activiteiten zal zo iets sneller verlopen dan initieel gepland (eind 2025, red.). Volgens 3M zijn er verder bijkomende maatregelen genomen om de impact van de nog resterende productie van PFAS op het milieu te reduceren.

‘De afgewerkte producten zullen zo snel als mogelijk de site verlaten en het afval zal verwerkt worden overeenkomstig de toepasselijke regels.’

Ontslagen

Begin 2023 maakte PFAS ongeveer 70 procent uit van de productie in Zwijndrecht. De 200 banen in Zwijndrecht die zich toespitsen op niet-PFAS-materialen worden niet bedreigd door de ‘versnelde afbouw’.

Een jaar geleden kondigde het Amerikaanse chemieconcern aan dat het wereldwijd zowat 2500 mensen zou ontslaan, waarvan mogelijk tot 200 in Zwijndrecht (in kader van het stoppen van PFAS-productie). Later werd dat cijfer bijgesteld naar 98.

De ontslagen in Zwijndrecht gebeuren in ‘waves’ en liggen vast in een planning met de vakbonden. ‘Er zijn momenteel al ongeveer 10 mensen ontslagen van die 98’, klinkt het bij de christelijke vakbond ACV. ‘Maar de afbraak en het leegmaken van de installaties moeten nog gebeuren uiteraard. Volgende maand volgt een nieuwe golf en zal er opnieuw vijf man vertrekken.’

Tot slot belooft 3M in de brief alle verplichtingen na te zullen komen in overeenstemming met de diverse saneringsverplichtingen. De deputatie van de provincie Antwerpen weigerde vorig jaar nog een aanvraag van 3M tot bijstelling van de lozingsnormen voor verschillende soorten (ultra)korteketen-PFAS. Waarom 3M het stoppen van de productie vervroegt, wordt niet gespecificeerd in de brief.