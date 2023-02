 Mild hybride Peugeot verbruikt minder

Peugeot heeft een nieuwe mild hybride motorisatie voor de 3008 en de 5008. Deze deels elektrisch ondersteunde motorisaties zorgen voor een brandstofbesparing van zo’n liter per 100 km in de ruime SUV-modellen.

Aan de basis worden deze modellen aangedreven door een 1.2 liter grote driecilinder benzinemotor (136 pk en 230 Nm) die gekoppeld is aan een gerobotiseerde zesversnellingsbak. In die transmissie wordt een 48 Volt elektromotor (28 pk / 55 Nm) geïntegreerd. De elektromotor kan de wagen autonoom aandrijven wanneer er weinig vermogen nodig is, zoals in de file of tijdens een parkeermanoeuvre. De batterij (48 V en 0,898 kWh) om de elektromotor te voeden, zit onder de bestuurderstoel.

Zonder stekker

De elektrische aandrijving werkt dus in hoofdzaak ondersteunend zodat de benzinemotor wordt ontzien. De elektromotor springt bij op momenten dat de verbrandingsmotor het minst efficiënt werkt en dat is bij het vertrekken en het versnellen. Bij die korte piekmomenten zal de elektromotor extra vermogen leveren. Wanneer de wagen aan een constante snelheid rijdt, draait de benzinemotor want aan een vrij constant toerental kan die zijn verbruik beperken.

De 48 Volt batterij wordt geladen door de 48V e-motor die eveneens als generator is gebruikt. Omdat de opslagcapaciteit van de batterij beperkt blijft, kan ze worden geladen wanneer de benzinemotor draait of wanneer de wagen uitbolt of afremt. Het gaat hier ook om een zelfladend systeem, want de auto moet nooit aan het stopcontact of aan een wallbox hangen.